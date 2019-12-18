Çin'den faiz adımı

Çin Merkez Bankası, parasal koşulları gevşetmek için 14 günlük ters repo faizini beş baz puan düşürdü. Merkez bankası geçen ay da diğer bir kısa vadeli

faizi olan 7 günlük repo faizini benzer şekilde düşürmüştü.



İşlemciler merkez bankasının bu kararıyla uzun ve kısa vadeli devlet tahvilleri arasındaki getiri farkının artmasının önüne geçmeye çalıştığını ifade ederken, ekonomistler Çin ekonomisinde büyümenin güç kaybetmesiyle birlikte para politikasında yeni gevşeme adımları atılabileceğine dikkat çektiler.



Çin Merkez Bankası(PBOC) web sitesinden yaptığı açıklamada 14 günlük ters repo oranını %2.70'ten %2.65'e indirdiğini açıklarken 7 günlük oran %2.50 seviyesinde sabit tutuldu.



PBOC, dört yıldan daha uzun süredir ilk defa Kasım ayında yedi günlük borç verme faiz oranını beklenmedik bir şekilde azaltmış ve bu azaltış politikacıların yavaşlayan büyümeyi tekrar hızlandırmak için harekete geçmeye hazır oldukları şeklinde yorumlanmıştı.



Ayrıca bazı finans kaynakları merkez bankasının finans sistemine beklenenden fazla likidite verdiğine dikkat çekti.



PBOC bugün ters tahvil geri alım anlaşmalarıyla para piyasalarına 200 milyar yuan (28.41 milyar dolar) enjekte etti.