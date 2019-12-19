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Ekonomi
DHA
19.12.2019 - 12:36, Son Güncelleme:

Çin’den altı ABD ürününe gümrük vergisi muafiyeti

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Çin’den altı ABD ürününe gümrük vergisi muafiyeti

Çin Maliye Bakanlığı, ABD’den ithal altı farklı ürüne yönelik yeni gümrük vergisi muafiyetleri açıkladı.

Bakanlığın açıklamasına göre bu gümrük vergisi muafiyetleri 26 Aralık 2019’dan 25 Aralık 2020’ye kadar yürürlükte olacak. Bakanlık bu ürünleri neden seçtiğini veya bu malların ithalatının yaklaşık değerini belirtmedi.

Açıklamada, "Tarife muafiyeti başvuruları gözden geçirilmeye devam edilecek ve ticaret savaşı tarifelerinin ikinci grubundan muafiyetler listesi daha sonra açıklanacak" denildi.

Çin Ticaret Bakanlığı, Sözcüsü Gao Feng yaptığı açıklamada ABD ile Çin’in üzerinde uzlaştıkları faz bir ticaret anlaşmasının içeriğinin anlaşma imzalandıktan sonra açıklanacağını belirtti.

ABD ile Çin arasında varılan faz bir ticaret anlaşmasının, Çin’in ABD’den tarımsal ürün ve diğer malların alımını artırması ve ABD’nin Çin mallarına tarifeleri düşürmesi bekleniyor.

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