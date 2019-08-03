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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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SÄ±radaki Haber

Ekonomi
AA
03.08.2019 - 09:02, Son GÃ¼ncelleme:

Çin'den ABD'ye sert tepki

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Çin'den ABD'ye sert tepki

Ã‡in'in BirleÅŸmiÅŸ Milletler Daimi Temsilcisi Zhang Jun (Ticaret savaÅŸÄ±) ABD konuÅŸmak isterse konuÅŸacaÄŸÄ±z, savaÅŸmak isterse de savaÅŸacaÄŸÄ±z" dedi.

Ã‡in'in yeni BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, ABD ile Ã¼lkesi arasÄ±ndaki "ticaret savaÅŸÄ±"na iliÅŸkin olarak, "ABD konuÅŸmak isterse konuÅŸacaÄŸÄ±z, savaÅŸmak isterse de savaÅŸacaÄŸÄ±z." dedi.

Zhang, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere, ABD ve Ã‡in arasÄ±ndaki "ticaret savaÅŸÄ±"na iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.Â 

Ã‡in'in haklarÄ±nÄ± korumak iÃ§in gereken her tÃ¼rlÃ¼ Ã¶nlemi alacaÄŸÄ±nÄ± belirten Zhang Jun, "ABD konuÅŸmak isterse konuÅŸacaÄŸÄ±z, savaÅŸmak isterse de savaÅŸacaÄŸÄ±z." ifadesini kullandÄ±.Â 

Ã‡in'in pozisyonunun belli olduÄŸunu belirten Zhang, ABD'ye, ticaret konusunda yaÅŸanan gerilime "doÄŸru yollardan doÄŸru Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n bulunmasÄ± iÃ§in doÄŸru yola dÃ¶nmesi" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.Â 

Ä°ki Ã¼lke arasÄ±nda geÃ§en yÄ±l martta baÅŸlayan ve karÅŸÄ±lÄ±klÄ± gÃ¼mrÃ¼k tarifesi misillemelerine sahne olan ticaret savaÅŸÄ±, son olarak Ã‡in'in teknoloji ÅŸirketlerine sÄ±Ã§ramÄ±ÅŸtÄ±.Â 

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ã‡in Ã¼rÃ¼nlerine eklenecek yeni gÃ¼mrÃ¼k vergisiyle ilgili Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ticari mÃ¼zakereler devam ediyor, bunlar devam ederken ABD, 1 EylÃ¼l'den itibaren Ã‡in'den Ã¼lkemize gelen 300 milyar dolarlÄ±k Ã¼rÃ¼ne kÃ¼Ã§Ã¼k bir ilave yÃ¼zde 10 gÃ¼mrÃ¼k vergisi ekleyecektir. Bu ek vergi, zaten yÃ¼zde 25 gÃ¼mrÃ¼k vergisi konmuÅŸ 250 milyar dolarlÄ±k Ã¼rÃ¼nÃ¼ kapsamÄ±yor. KapsamlÄ± bir ticari anlaÅŸma iÃ§in Ã‡in'le pozitif diyaloÄŸumuzu sÃ¼rdÃ¼rmek istiyoruz ve iki Ã¼lke arasÄ±ndaki geleceÄŸin parlak olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.Â 

KUZEY KORE Ä°LE NÃœKLEER GÃ–RÃœÅžMELER

Kuzey Kore ile ABD arasÄ±ndaki nÃ¼kleer gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere iliÅŸkin de deÄŸerlendirmede bulunan Ã‡in'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun, gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde ilerleme kaydedilebilmesi iÃ§in Kuzey Kore'ye yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n hafifletilmesi gerektiÄŸini savundu.Â 

Ã‡in'in Uygur TÃ¼rklerine yÃ¶nelik politikasÄ± da sorulan Zhang, Ã¼lkesinin Uygur Ã–zer BÃ¶lgesi, Tibet ya da Hong Kong konusunda iÃ§iÅŸlerine karÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±na asla izin vermeyeceÄŸini dile getirdi.Â 

Ã‡Ä°N'Ä°N UYGUR TÃœRKLERÄ°NE YÃ–NELÄ°K POLÄ°TÄ°KASIÂ

Ã‡in'de son yÄ±llarda Uygur TÃ¼rklerinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Sincan Uygur Ã–zerk BÃ¶lgesi'nde "eÄŸitim merkezi" adÄ± altÄ±nda faaliyet gÃ¶steren kamplar ile Uygur TÃ¼rklerinin kimlik ve kÃ¼ltÃ¼rlerine yÃ¶nelik ihlaller uluslararasÄ± kamuoyu tarafÄ±ndan eleÅŸtiriliyor.Â 

BM Ä°nsan HaklarÄ± Konseyine Ã¼ye 22 Ã¼lke, 11 Temmuz'da Ã‡in'in, Sincan Uygur Ã–zerk BÃ¶lgesi'ndeki Uygur TÃ¼rkleri ve diÄŸer azÄ±nlÄ±klara yÃ¶nelik muamelesini eleÅŸtiren ve kitlesel gÃ¶zaltÄ±larÄ±n durdurulmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan mektup imzalamÄ±ÅŸtÄ±.Â 

Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n (HRW) raporunda da son 2 yÄ±lda Sincan Uygur Ã–zerk BÃ¶lgesi'nde Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin "Ã¶nleyici polisiye tedbir" adÄ± altÄ±nda suÃ§suz yere alÄ±konulduÄŸu ve "siyasi bakÄ±mdan tehlikeli" olarak deÄŸerlendirilen bireylerin herhangi bir yargÄ± kararÄ± olmaksÄ±zÄ±n toplama kamplarÄ±na gÃ¶nderildiÄŸi belirtilmiÅŸti.Â 

BM ve diÄŸer uluslararasÄ± Ã¶rgÃ¼tler kamplarÄ±n incelemeye aÃ§Ä±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±larÄ±nÄ± yinelerken, Ã‡in ise ÅŸu ana kadar kendi belirlediÄŸi birkaÃ§ kampÄ±n az sayÄ±da yabancÄ± diplomat ve basÄ±n mensubu tarafÄ±ndan kÄ±smen gÃ¶rÃ¼lmesine izin verdi. Ã‡in makamlarÄ±, BM yetkililerinin doÄŸrudan bilgi almak amacÄ±yla bÃ¶lgede serbestÃ§e inceleme yapma talebini de geri Ã§eviriyor.Â 

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