Çin'den ABD'ye sert tepki
Ã‡in'in BirleÅŸmiÅŸ Milletler Daimi Temsilcisi Zhang Jun (Ticaret savaÅŸÄ±) ABD konuÅŸmak isterse konuÅŸacaÄŸÄ±z, savaÅŸmak isterse de savaÅŸacaÄŸÄ±z" dedi.
Ã‡in'in yeni BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, ABD ile Ã¼lkesi arasÄ±ndaki "ticaret savaÅŸÄ±"na iliÅŸkin olarak, "ABD konuÅŸmak isterse konuÅŸacaÄŸÄ±z, savaÅŸmak isterse de savaÅŸacaÄŸÄ±z." dedi.
Zhang, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere, ABD ve Ã‡in arasÄ±ndaki "ticaret savaÅŸÄ±"na iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.Â
Ã‡in'in haklarÄ±nÄ± korumak iÃ§in gereken her tÃ¼rlÃ¼ Ã¶nlemi alacaÄŸÄ±nÄ± belirten Zhang Jun, "ABD konuÅŸmak isterse konuÅŸacaÄŸÄ±z, savaÅŸmak isterse de savaÅŸacaÄŸÄ±z." ifadesini kullandÄ±.Â
Ã‡in'in pozisyonunun belli olduÄŸunu belirten Zhang, ABD'ye, ticaret konusunda yaÅŸanan gerilime "doÄŸru yollardan doÄŸru Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n bulunmasÄ± iÃ§in doÄŸru yola dÃ¶nmesi" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.Â
Ä°ki Ã¼lke arasÄ±nda geÃ§en yÄ±l martta baÅŸlayan ve karÅŸÄ±lÄ±klÄ± gÃ¼mrÃ¼k tarifesi misillemelerine sahne olan ticaret savaÅŸÄ±, son olarak Ã‡in'in teknoloji ÅŸirketlerine sÄ±Ã§ramÄ±ÅŸtÄ±.Â
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ã‡in Ã¼rÃ¼nlerine eklenecek yeni gÃ¼mrÃ¼k vergisiyle ilgili Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ticari mÃ¼zakereler devam ediyor, bunlar devam ederken ABD, 1 EylÃ¼l'den itibaren Ã‡in'den Ã¼lkemize gelen 300 milyar dolarlÄ±k Ã¼rÃ¼ne kÃ¼Ã§Ã¼k bir ilave yÃ¼zde 10 gÃ¼mrÃ¼k vergisi ekleyecektir. Bu ek vergi, zaten yÃ¼zde 25 gÃ¼mrÃ¼k vergisi konmuÅŸ 250 milyar dolarlÄ±k Ã¼rÃ¼nÃ¼ kapsamÄ±yor. KapsamlÄ± bir ticari anlaÅŸma iÃ§in Ã‡in'le pozitif diyaloÄŸumuzu sÃ¼rdÃ¼rmek istiyoruz ve iki Ã¼lke arasÄ±ndaki geleceÄŸin parlak olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.Â
KUZEY KORE Ä°LE NÃœKLEER GÃ–RÃœÅžMELER
Kuzey Kore ile ABD arasÄ±ndaki nÃ¼kleer gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere iliÅŸkin de deÄŸerlendirmede bulunan Ã‡in'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun, gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde ilerleme kaydedilebilmesi iÃ§in Kuzey Kore'ye yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n hafifletilmesi gerektiÄŸini savundu.Â
Ã‡in'in Uygur TÃ¼rklerine yÃ¶nelik politikasÄ± da sorulan Zhang, Ã¼lkesinin Uygur Ã–zer BÃ¶lgesi, Tibet ya da Hong Kong konusunda iÃ§iÅŸlerine karÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±na asla izin vermeyeceÄŸini dile getirdi.Â
Ã‡Ä°N'Ä°N UYGUR TÃœRKLERÄ°NE YÃ–NELÄ°K POLÄ°TÄ°KASIÂ
Ã‡in'de son yÄ±llarda Uygur TÃ¼rklerinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Sincan Uygur Ã–zerk BÃ¶lgesi'nde "eÄŸitim merkezi" adÄ± altÄ±nda faaliyet gÃ¶steren kamplar ile Uygur TÃ¼rklerinin kimlik ve kÃ¼ltÃ¼rlerine yÃ¶nelik ihlaller uluslararasÄ± kamuoyu tarafÄ±ndan eleÅŸtiriliyor.Â
BM Ä°nsan HaklarÄ± Konseyine Ã¼ye 22 Ã¼lke, 11 Temmuz'da Ã‡in'in, Sincan Uygur Ã–zerk BÃ¶lgesi'ndeki Uygur TÃ¼rkleri ve diÄŸer azÄ±nlÄ±klara yÃ¶nelik muamelesini eleÅŸtiren ve kitlesel gÃ¶zaltÄ±larÄ±n durdurulmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan mektup imzalamÄ±ÅŸtÄ±.Â
Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n (HRW) raporunda da son 2 yÄ±lda Sincan Uygur Ã–zerk BÃ¶lgesi'nde Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin "Ã¶nleyici polisiye tedbir" adÄ± altÄ±nda suÃ§suz yere alÄ±konulduÄŸu ve "siyasi bakÄ±mdan tehlikeli" olarak deÄŸerlendirilen bireylerin herhangi bir yargÄ± kararÄ± olmaksÄ±zÄ±n toplama kamplarÄ±na gÃ¶nderildiÄŸi belirtilmiÅŸti.Â
BM ve diÄŸer uluslararasÄ± Ã¶rgÃ¼tler kamplarÄ±n incelemeye aÃ§Ä±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±larÄ±nÄ± yinelerken, Ã‡in ise ÅŸu ana kadar kendi belirlediÄŸi birkaÃ§ kampÄ±n az sayÄ±da yabancÄ± diplomat ve basÄ±n mensubu tarafÄ±ndan kÄ±smen gÃ¶rÃ¼lmesine izin verdi. Ã‡in makamlarÄ±, BM yetkililerinin doÄŸrudan bilgi almak amacÄ±yla bÃ¶lgede serbestÃ§e inceleme yapma talebini de geri Ã§eviriyor.Â
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