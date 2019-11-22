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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
22.11.2019 - 12:12, Son Güncelleme:

Çin'den "ABD ile ticaret savaşından korkmuyoruz" açıklaması

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Çin'den "ABD ile ticaret savaşından korkmuyoruz" açıklaması

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD ile ticaret anlaşması yapmak istediklerini ancak Washington yönetiminin ticari bir savaşa girmesi durumunda karşılık vermekten çekinmeyeceklerini vurguladı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, başkent Pekin'de düzenlenen "Bloomberg Yeni Ekonomi Forumu"na katılan ABD'li ticaret heyetini Büyük Halk Salonu'nda kabulünde, ülkesinin ticaret görüşmelerine karşı olumlu bir tutumu olduğunu belirtti.

"Her zaman dediğimiz gibi, ticaret savaşı başlatmak istemiyoruz ancak korkmuyoruz da. Gerektiğinde karşılık veririz. Yine de ticaret savaşı olmasın diye uğraşıyoruz." ifadesini kullanan Şi, karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde bir ticaret anlaşmasına ulaşmak için çaba gösterdiklerinin altını çizdi.

ABD'li ticaret heyetinde eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Hazine Sekreteri Hank Paulson ve eski Ticaret Temsilcisi Mike Froman da yer aldı.

Wall Street Journal gazetesi, dün, Çin'in ticaret görüşmelerindeki başmüzakerecisi Başbakan Yardımcısı Liu Hı'nın ABD'li mevkidaşlarını Pekin'e davet ettiğini yazmıştı.

TİCARET SAVAŞINDA 18 AY GERİDE KALDI

Çin ve ABD arasında 18 ayın geride bırakıldığı ticaret savaşı, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yılın martında Çin'den ithal edilen bazı ürünlere yaptığı ilave tarifelerle başlamıştı.

Ticaret savaşı, soya fasulyesinden otomotiv parçalarına, teknoloji şirketlerinden Çin'in teknolojide yerlileşme programı Made in China 2025 ve kilit öneme sahip teknolojilerin üretilmesinde rol alan nadir elementlerin koz olarak taraflar arasında kullanılmasına kadar genişlemişti.

Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı'nın "başmüzakereci" sıfatıyla katıldığı toplantılarda, iki taraftan heyetin Washington-Pekin-Şanghay hattında mekik dokumasına ve 13 tur toplantı yapmasına karşın sonuç alınamamıştı.

Çin Ticaret Bakanlığı, bu ayın başında ABD ile ticaret savaşı kapsamında gelen ilave vergilerin kademeli indirilmesi için anlaştıklarını duyurmuştu.

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