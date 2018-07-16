Çin'den 2016'dan bu yana en yavaş büyüme
Çin ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde 2016'dan bu yana en yavaş büyümesini kaydetti.
ÇİN'İN ekonomik büyümesi beklentilere paralel olarak yavaşlayarak, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliğinin artmasıyla büyük ölçüde durağan büyümenin sinyalini verdi.
Çin'de Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre GSYİH ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6.7 artarak 2016'dan bu yana en yavaş büyümesini kaydetti. Bir önceki çeyrekte ise büyüme yüzde 6.8 seviyesinde gerçekleşmişti. Yatırım artışı ve sanayi üretimi de Haziran'da yavaşladı.
İstatistik ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre Haziran'da sanayi artışı yüzde 6 ile yüzde 6.5'lik beklentinin altında kalırken perakende satışlar yüzde 9 artarak yüzde 8.8'lik beklentiyi geride bıraktı.
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