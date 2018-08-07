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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.08.2018 - 12:01, Son Güncelleme:

Çin'den 13 kuruşa alıyor, işleyip 5 liraya satıyorlar

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Yalova'da, Çin'den tanesini yaklaşık 13 kuruşa aldıkları 1,5 metrelik cam çubuklardan çay kaşığı yapan çift, takımını 4-5 liradan sattıkları ürünlerini yurt dışına da gönderiyor.

Yalova'da yaşayan Nurettin ve Gülhan Levent çiftinin Çin'den ithal ettikleri cam çubukları 10 metrekarelik dükkanda işleyerek yaptıkları çay kaşıkları, yurt içi ve dışından ilgi görüyor.

Cam kristal ustası Nurettin (54) ve eşi Gülhan Levent (47), geçimlerini yaklaşık 30 yıldır cam çubuklardan yaptıkları çay kaşıklarını satarak sağlıyor.

Çinden 13 kuruşa alıyor, işleyip 5 liraya satıyorlar

Kent merkezinde Rüstempaşa Mahallesi'nde kiraladıkları 10 metrekarelik dükkanda yaptıkları kaşıkları ülkenin dört bir yanına gönderen Levent çiftinin ürünleri, bazen doğrudan bazen de aracılar vasıtasıyla yurt dışına da gidiyor.

Nurettin Levent, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sade, sapı yaldızlı, platinli, renkli ve dekorlu çay kaşıkları ürettiklerini söyledi.
Eşiyle birlikte günde 700-800 cam kaşık yaptıklarını belirten Levent, günlük üretimlerinin bin adede çıktığı zamanlar da olduğunu ifade etti.

Çinden 13 kuruşa alıyor, işleyip 5 liraya satıyorlar

 

13 KEZ ELDEN GEÇİRİLİYOR

Yaldızlı ve dekorlu cam çay kaşığı yapabilmek için 4-5 yılını ve Yalova'da 1,5 daire parası harcadığını anlatan Levent, şöyle devam etti:

"Genelde yaldızlı kaşık üretimi yapıyoruz. Önceden ham maddeyi Paşabahçe'den alıyorduk. Daha sonra bu camları Çin'den getirmeye başladık. Daha ucuz oldu. 1,5 metrelik cam çubuğu yaklaşık 13 kuruş maliyetle getiriyoruz. İçinde 2 bin cam çubuk bulunan bağ halinde alıyoruz. Kesiyoruz, 700-800 derece sıcakta işliyoruz ve cam kaşık haline getiriyoruz. Kaşığın sapına yaldız yapıyoruz. Yaldız işleminden sonra kaşığın ağzını yapıyoruz. Renkli cam kaşıkların yapımı sapı yaldızlı ve platinli olanlara göre daha zor. Renkli cam kaşığı yaparken 13 kez elden geçiriyoruz."

Çinden 13 kuruşa alıyor, işleyip 5 liraya satıyorlar

Levent, yaldızlı kaşıkları içinde 6 adet bulunan torbalar içinde 2 liradan, kutulu olarak da 2,5 liradan sattığını belirterek, "Bir cam çubuktan 11 çay kaşığı çıkıyor. 2 pakette 12 kaşık bulunuyor ve 4-5 liradan satıyoruz." dedi.

Yaldızlı kaşıklara Arap ülkelerinden kendilerini tatmin edecek seviyede talep geldiğini ifade eden Levent, "Yaptığımız ürünler en çok Gürcistan'a gidiyor. Ayrıca İran, Irak, ABD gibi ülkelere de gidiyor. ABD'ye İstanbul'dan ürünlerimi alan bir kişi gönderiyor." diye konuştu.

Gülhan Levent ise 30 yıldır eşine destek olarak camdan kaşık yaptığını söyledi. Levent, "Ben severek başladım. Eşimden görerek başladım zaten. Kadın için güzel bir iş, oturduğun yerde yapıyorsun. Pek bir zorluğu yok. Aslında tam kadınlara göre bir iş." ifadesini kullandı.

Çinden 13 kuruşa alıyor, işleyip 5 liraya satıyorlar

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