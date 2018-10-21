Çin’deki dev fuara çıkarma yapacak
1969’dan bu yana faaliyetlerini sürdüren Ata Grubu, Çin’in büyük önem verdiği ve 5-10 Kasım tarihleri arasında Şangay kentinde gerçekleşecek “China International Expo’ya (CIIE), 5 şirketiyle katılacak.
Çatısı altına yer alan, TFI Tab Gıda Yatırımları, Arbeta Turizm, AtaKey, Ata Sancak ve ATP şirketleriyle katılacak grup, Çin’in 5 yıl içinde 10 trilyon doların üzerinde ürün ve servis ithal etme planlarından pay almayı hedefliyor. Ata Grubu Başkanı Korhan Kurdoğlu, Çin’in potansiyeline inanan ilk Türk şirketlerden olduklarını belirterek, dünyanın 2’nci en büyük ekonomisi ve ithalatçısı olan ülkede, 2012 yılından bugüne yürütmekte oldukları hızlı servis restoran operasyonlarının, sürdürülebilir şekilde büyümeye devam ettiğinin altını çizdi. Kurdoğlu, “Çin, özellikle Bir Kuşak Bir Yol Girişimi’ne dahil olan ülkelerle ticari ilişkilerini daha da geliştirmek istiyor. Türkiye’den bu pazarda yer almak isteyen şirketlerimiz için halen büyük bir potansiyel var. Bizim de 5 şirketimizle katılım gösterdiğimiz CIIE’yu, bu stratejinin sacayaklarından birisi olarak görüyorum” dedi.
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