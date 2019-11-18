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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.11.2019 - 12:01, Son Güncelleme:

Çin'de eski banka yöneticisine "yolsuzluk" soruşturması

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Çin'de eski banka yöneticisine "yolsuzluk" soruşturması

Ülkede yolsuzluk soruşturma komisyonunca Jilin Bankası'nın eski yöneticisi Cang Baoşiang hakkında "ciddi kanun ihlalleri" şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Çin'de yolsuzluk soruşturma komisyonu, Jilin (Cilin) Bankası'nın eski yöneticisi hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ülkede yolsuzluk soruşturmalarını yürüten Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu'ndan (CCDI) yapılan açıklamada, Jilin Bankası'nın eski yöneticisi Cang Baoşiang hakkında "ciddi disiplin ve kanun ihlalleri" şüphesiyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Cang'ın karıştığı ihlallere ilişkin bilginin yer almadığı açıklamada, bankada 2014'te yönetim kurulu başkanı unvanıyla göreve başlayan Cang'ın, bu ay görevinden ayrıldığı bildirildi.

YASA DIŞI KAZANÇLAR DEVLETE DEVREDİLİYOR

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 2012'de ÇKP liderliğini devralmasının ardından yolsuzluğa karşı mücadele edeceğini açıklamış, yolsuzluğu "partinin hayatta kalmasına karşı bir tehdit" olarak nitelendirmişti.

Yolsuzluğa karışan üst düzey bürokratlar "kaplanlar", alt düzey bürokratlar ise "sinekler" olarak tanımlanıyor.

Ülkede yolsuzluk ve rüşvet suçu işleyen yetkililere "ömür boyu hapis" ya da "ertelemeli idam cezası" verilebilirken, bu suçu irtikap edenlerin genellikle rüşvet olarak aldığı gayrimenkul ve lüks eşya gibi yasa dışı kazançlar devlete devrediliyor.

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