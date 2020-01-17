Çin'de büyüme 30 yılın en düşük seviyesini gördü

Çin'in yüzde 6 olarak gerçekleşen ekonomik büyümesi ABD ile yaşanan ticaret savaşları ve tökezleyen yatırımlar nedeniyle 2019 yılında neredeyse son 30 yılın en düşük seviyesine gerilerken daha büyük bir düşüşü önlemek adına bu yıl canlandırıcı adımların atılması bekleniyor.



Ancak Cuma günü açıklanan veriler dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin yıl sonunda ticaret savaşı geriliminin son bulmasıyla iyi bir pozisyonda olduğunu ve ekonomik büyüme adına atılan son iki yıldaki adımların nihayet meyve vermeye başladığını da gösterdi.



Çin'de yönetimdeki Komünist Parti için 2020 gayrı safi yurtiçi hasıla ve gelirleri iki katına çıkararak Çin'i "kısmen zengin" bir ülke yapma hedefi açısından önemli bir tarih.



GSYİH yılın son çeyreğinde aynı önceki çeyrekte olduğu gibi bir önceki yıla göre %6 büyümeyi sürdürmüş olsa da bu rakam Çin'in geride bıraktığımız 1990 yılından bu yana yaşanan en düşük büyüme rakamı olarak tarihe not düşülmüş durumda.



Hong Kong merkezli Oxford Economics'ten Louis Kuijs "Bence bu durum (dördüncü çeyrekteki mevcut büyüme istikrarı) sürdürülebilir" dedi ve "Sanayide iyileştirmeler yaşandı. Yöneticiler özellikle altyapı finansmanındaki çabalar ile ekonomik büyümeyi sürdürecek adımları attılar" diye ekledi.



Devlet kanadından kaynaklar Reuters'a yaptıkları açıklamada Beijing'in geçtiğimiz yılki %6-6.5'luk büyüme hedefini daha sert bir yavaşlamayı önlemek için artan altyapı harcamalarına dayandırarak bu yıl %6'ya çekeceği söylendi.



Çeyreklik büyüme bazında Çin ekonomisi Ekim-Aralık aylarındaki dördüncü çeyrekte beklentilere ve bir önceki çeyreğe benzer olarak %1.5 büyüdü.