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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.10.2019 - 11:40, Son Güncelleme:

Çin yüzde 6 büyüdü

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Çin yüzde 6 büyüdü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, ekonominin üçüncü çeyrekte yüzde 6 büyüdüğünü açıkladı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS), ülkenin ekonomisin üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 büyüdüğünü duyurdu.
NBS Sözcüsü Mao Şıngyong, başkent Pekin’de düzenlediği basın toplantısında büyüme rakamlarına ilişkin, "İşlerimizi iyi yürütmeye odaklanmalı, kalkınmayı öncelik haline getirmeli, istikrarlı büyümeye daha fazla öncelik vermeliyiz." ifadelerini kullandı.

İlk çeyrekte yüzde 6,4, ikinci çeyrekte yüzde 6,2, üçüncü çeyrekte yüzde 6 büyüyen ekonominin ilk üç çeyrekteki büyümesi ise yüzde 6,2 oldu.

NBS’nin paylaştığı bilgilere göre, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ise ilk üç çeyrekte 69,78 trilyon yuan (9,87 trilyon dolar) olarak gerçekleşti.

Üçüncü çeyreğin büyüme rakamları hem bu yılın hem de 1992’den bu yana görülen en düşük büyüme rakamları oldu.

Çin Başbakanı Li Kıçiang, mart ayında düzenlenen meclis toplantılarında bu yılki ekonomik büyüme hedefinin yüzde 6 ile 6,5 arasında olacağını açıklamış, bu büyüme oranının yurt içi ve uluslararası beklentilerle uyumlu seyrettiğini belirtmişti.

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