Çin uyardı ABD şaşkın: "Bu savaşın kazananı olmaz"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriÇin uyardı ABD şaşkın: "Bu savaşın kazananı olmaz"
GeriEkonomi Çin uyardı ABD şaşkın: "Bu savaşın kazananı olmaz"
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
DHA-İHA
04.04.2018 - 19:35, Son Güncelleme:

Çin uyardı ABD şaşkın: "Bu savaşın kazananı olmaz"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çin uyardı ABD şaşkın: "Bu savaşın kazananı olmaz"

Çin Maliye Bakanı Yardımcısı Zhu Guangyao, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında Çin ve Amerika arasında çıkacak bir ticaret savaşını iki tarafında kaybedeceğini söyledi. İşbirliğinin iki ülke için de en doğru seçim olacağını vurgulayan Zhu, Çin'in ABD ile ilgili sorunları yapıcı bir şekilde çözmek istediğini söyledi. Öte yandan ABD ve Çin arasında gümrük vergilerinin karşılıklı arttırılması borsalarda düşüşe neden oldu. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, “Wall Street’in bu kadar şaşırması beni şaşırttı" ifadelerini kullandı.

Zhu, Pekin'de yaptığı açıklamalarda Çin'in ABD'ye fikri mülkiyet hakları konusundaki baskılara yenilmeyeceğini vurguladı.

Guardianda yer alan habere göre Zhunun açıklamalarının ardından ülkenin Dışişleri Bakanı da ABDye 1,300 ürünü kapsayan ve toplamı 50 milyar doları bulan ürünlere uygulamaya başlayacağını gümrük vergisini iptal etme çağrısı yaptı. Dışişleri Bakanı Geng Shuang "Çin'i baskıyla veya tehditle teslim olmaya çalışanlar tarihte hiç başarılı olamadı, şimdi de olamayacak" dedi.

MİSİLLEME LİSTESİ

Çin'in bugün misilleme olarak açıkladığı gümrük vergisi uygulanacak ürünler listesinde soya, otomobil ve uçak da bulunuyor. Guardian haberine göre, Çin dünyanın en büyük soya fasulyesi ithalatçısı ve geçtiğimiz yıl ABD'deki çiftçilerden toplam 14 milyar dolar değerinde satın aldı. Yani ABD'de genelde cumhuriyetçi seçmenin yer aldığı tarım sektörü bu dişe diş ticaret savaşı misillemelerinden rahatsız olmaya başlayabilir.

Çin Ticaret Bakanı Yardımcısı Wang Shouwen ise son ek gümrük vergileri için ABD yönetimini suçlayarak "Şunu söylememiz gerekiyor, bu kararı almaya zorlandık. Aldığımız tepki sınırlı bir tepkidir" dedi.

EKONOMİNİN TEPKİSİ NASIL OLDU?

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’de üretilen elektronik, hava, uzay sanayi ve makine parçaları gibi ürünlere 50 milyar dolar değerinde vergi getirmesi üzerine Çin’in de karşılık olarak aralarında soya fasulyesi, arabalar, uçaklar gibi 106 ABD menşeli ürüne vergi getirmesi borsaları olumsuz etkiledi. Özellikle Apple ve Dell gibi dev markaların ürünlerinin üretiminde aksama ve fiyatlarında artışa neden olabilecek ABD vergileri nedeni ile NASDAQ Çarşamba sabahı 500 puanın üzerinde değer kaybetti. Asya’da da Hong Kong ve Güney Kore borsalarında düşüş yaşandı.

"BİZ SONUNA KADAR SAVAŞIRIZ"

Katıldığı bir sabah programında düşüşü değerlendiren ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, “Wall Street’in bu kadar şaşırması beni şaşırttı. Haftalardır bunun hazırlığı yapılıyordu” dedi. Ross borsanın tepkisini “orantısız” bulduğunu sözlerine ekledi.

Ve Çin de ABDye karşı o listeyi açıkladı
Ve Çin de ABD'ye karşı o listeyi açıkladı

Çinli yetkililer ABD ile yaşanan vergi gerilimine ilişkin, “Eğer biri ticaret savaşı istiyorsa, biz sonuna kadar savaşırız. Eğer biri konuşmak isterse kapımız açık” diyerek Beyaz Saray ile görüşmeye açık olduklarını belirtmişti.

"BU ŞEKİLDE DEVAM EDEMEZ"

ABD Başkanı Donald Trump ise bu sabah sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Biz Çin ile ticaret savaşında değiliz. Biz o savaşı yıllar evvel aptalca ve beceriksizce ABD’yi temsil edenler yüzünden kaybettik. Yıllık 500 milyar dolar ticaret açığımız var ve çalınan fikri mülkiyetlerimiz yüzünden 300 milyar dolar kaybediyoruz. Bu şekilde devam edemez” dedi.

Çin ayrıca Dünya Ticaret Organizasyonu WTO’ya ABD’nin Çin mallarına uyguladığı gümrük vergileri ile ilgili olarak “danışmanlık” isteğinde bulundu. WTO’ya yapılan bu başvurusu WTO’nun iki ülke arasında oluşan ticari ayrılıklara arabuluculuk yapmasının kapısını açıyor.

Trump: Savaşta değiliz bizim aptallar yıllar önce bu savaşı kaybetti
Trump: 'Savaşta değiliz bizim aptallar yıllar önce bu savaşı kaybetti'

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (04.04.2018-2)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Daha fazlasını isteyenler için İstanbul'da yeni yaşam tarzının yükselenleri…

Çin uyardı ABD şaşkın: "Bu savaşın kazananı olmaz"

4 bin uzman sahaya iniyor…

4 maddede anlatıyoruz: Değişen ofis anlayışı ile başarı nasıl arttı?