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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.03.2019 - 16:21, Son Güncelleme:

Çin, Türkiye'deki yatırımlarını ikiye katlayacak

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Çin, Türkiye'deki yatırımlarını ikiye katlayacak

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li, "Ana amaçlarımızdan biri, Çin`den Türkiye`ye yapılan yatırım hacminin 2021 senesine gelindiğinde 6 milyar dolar seviyesine ulaşması" dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li, DEİK/Türkiye-Çin İş  Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı, Güney-Güney İş Birlikleri Geliştirme Komitesi  Başkanı (Council for Promotion South-South Cooperation) Lyu Xinhua ve Çin Halk  Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)  tarafından düzelenen "Türkiye-Çin Ticaret ve YatırımSemineri" kapsamında  gazetecilerle bir araya geldi.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li, Kuşak ve Yol  Projesi'nin Çin ile Türkiye arasında birçok alanda iş birliğinin gelişmesine  katkıda bulunduğunu söyledi.

Son birkaç sene için Çin şirketlerinin Türkiye'deki altyapı sektörüne  önemli yatırım yaptığını dile getiren Deng Li şunları kaydetti:

"Çin'in şu an Türkiye'deki yatırım miktarı 2,8 milyar dolar.  Türkiye'de bulunan Çinli personel sayısı 8 bin. Yatırım yapmak için ilgi  gösterdiğimiz sektörler genişliyor. Mesela Jiangsu eyaletimizden gelen bir  şirket, çok yakın zamanda Türkiye'de tekstil fabrikası için yatırım yaptı. Çin  ile Türkiye arasında finans, enerji ve diğer konularda görüş alışverişi sürüyor.  Kısa zamanda iki ülke arasındaki ticari ilişki daha hızlı gelişecek. Ana  amaçlarımızdan biri, Çin'den Türkiye'ye yönelik yatırım hacminin 2021 senesine  gelindiğinde 6 milyar dolar seviyesine ulaşması."

"2021'DE BEKLENTİM ÇİN'DEN TURİST SAYISININ 1 MİLYON 200 BİNE GELMESİ"

DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı, toplantının Türkiye  için önemine işaret ederek, iki ülke arasındaki toplam ticaret hacminin 2018  sonunda 23 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu kaydetti.

Kolbaşı, "Bunun 20 milyar doları ithalat, 3 milyar doları ihracat, 17  milyar dolarlık bir açığımız var, bunun giderilmesi için Türk firmaların oraya  daha fazla ihracat yapması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li'nin 2021 hedeflerine  ilişkin bilgi veren Kolbaşı, şunları kaydetti:

"Türkiye'den Çin'e ihracat 3 milyar dolar, bu ihracatı 2021'e kadar  ikiye katlamak istiyor, 6 milyar dolarlık bir ihracat hedefi var. Aynı zamanda  Çin'den Türkiye'ye gelen yatırım da yaklaşık 2,8 milyar dolar. Onun da iki  misline çıkmasını istiyor, yani yatırımın da 6 milyar dolara çıkması hedefi var.  Turizmde ise 800 bin hedefleri var, şu an 400 bin, onu da ikiye katlama hedefleri  mevcut ama ben 1 milyon 200 bin diyorum. Çünkü turizmin gelişimini daha kolay  buluyorum. 2021'de beklentim, turist sayısının 1 milyon 200 bine gelmesi."

Vize konusunda yapılan çalışmalar olduğunu dile getiren Kolbaşı,  istenen seviyede olmamasına rağmen, çoğu ülkeye göre önemli iyileştirmeler  yapıldığını aktardı.

"AMACIMIZ İSTANBUL'A GELİP İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARİ İLİŞKİYİ DAHA  İYİ SEVİYEYE TAŞIMAK"

Güney-Güney İş Birlikleri Geliştirme Komitesi Başkanı Lyu Xinhua,  toplantı kapsamında iki ülke iş insanlarının ticaret yapmak için ikili  toplantıları gerçekleştirmeye devam ettiklerini aktardı.

Seminer kapsamında, Çinli şirketlerin İstanbul'a geldiğini anımsatan  Lyu Xinhua, şu bilgileri verdi:

"Şu an bu toplantı kapsamında Türkiye'de 28 Çinli şirket bulunuyor,  içinde 40 tane de Çinli girişimci var. Amacımız İstanbul'a gelip iki ülke  arasındaki ticari ilişkiyi daha iyi seviyeye taşımak, ticari ilişkileri  geliştirmeye odaklandık. Kuşak ve Yol Projesi ortaya çıktıktan sonra, Türkiye  dahil bu alandaki iş birliklerimiz somut meyveler ortaya çıkardı.

Söz konusu iş birlikler gelişmekte olan ülkelerin altyapısının  inşasına odaklanmak. Mesela Türkiye için hızlı tren projesini birlikte ortaya  çıkardık, meyvelerini de gördük, bu konuya devam etmemiz lazım. Getirdiğimiz  heyet çok sayıda sektörü, kapsamlı şekilde kapsıyor."

Lyu Xinhua, Çin'den gelecek yatırımların da iki ülke arasındaki ticari  ilişkiye önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.

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