Çin tüketimi artıracak adımlar atacak
Çin Devlet Konseyi, ülkede tüketimi artırmak için bir dizi önlemler açıkladı.
Çin Devlet Konseyi, tüketimi artırmaya yönelik kapsamlı adım kapsamında otomobil alımlarında kısıtlamaları gevşetmeyi ve kaldırmayı değerlendirdiğini
belirtti.
Konsey ayrıca yeni enerji araçları ve akıllı ev aletleri alımları için kredi desteğini teşvik edeceğini açıkladı.
Hükümet ayrıca şehir yönetiminin rafine petrol ürünlerinin perakende satışlarını onaylamasına izin verecek.
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