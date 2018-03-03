Çin porselenine damping önlemi

Ekonomi Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle "porselenden ve seramikten sofra ve mutfak eşyası" ithalatına yönelik başlatılan damping soruşturmasına ilişkin karar yürürlüğe konuldu.

Soruşturma sonucunda, Çin menşeli ürünün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretime zarar verdiği tespit edildi.

Bu nedenle Çin'den porselenden ve seramikten sofra ve mutfak eşyası ithalatında CIF (ithalatta malın bedeline, sigorta ve taşıma giderlerinin de eklenmesiyle oluşan fiyat) bedelinin yüzde 8'i kadar dampinge karşı önlem uygulanması kararlaştırıldı.



