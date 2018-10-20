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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
20.10.2018 - 09:09, Son Güncelleme:

Çin ile 100 milyon dolarlık film anlaşması yapıldı 

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Çin ile 100 milyon dolarlık film anlaşması yapıldı 

Çin’in sinema sektöründe önemli bir yer tutan ve bu yıl 5’ncisi düzenlenen “İpek Yolu Film Festivali”  (Silk Road Film Fest) sona erdi. Ülkenin güney doğusundaki Fujian eyaletinde yapılan festivale, ev sahibi Çin dışında,  Türkiye, Kanada, Gürcistan, Sırbistan, Hırvatistan, Pakistan, Hindistan, Malezya ve Almanya’dan 10 ülke temsilcileri katıldı.

FESTİVALDE Türkiye'yi, Türkiye Film Komisyonu Derneği Başkanı Sait Yardımcı temsil etti. Yardımcı, festival sonunda yaptığı açıklamada “Çinli filmcilerin Türk meslektaşları ile işbirliği yapmaları için iki ülke arasında 100 Milyon dolarlık ortak yapım anlaşması imzalandık” dedi.

İpek yolu film Festivali’nde bu yıl Türkiye‘nin büyük sükse yaptığını vurgulayan Sait Yardımcı, festival Direktörü Chen Zhi-Heng başkanlığında yapılan toplantılarda, farklı ülkelerden davet edilen kişilere film endüstrisindeki gidişatılar ve mevcut durumların konuşulduğunu söyledi. 

Yardımcı kendisinin yaptığı sunumda da Türkiye film endüstrisini anlattığını belirtti: “Konuşmamda Türkiye ile Çin arasındaki olası, işbirliği kapsamındaki projeleri anlattım. Ülkemizin ipek Yolu’nun önemli bir bölümünde olmasının önemine değindim.   Özellikle başta Gaziantep olmak üzere Urfa ve Mardin gibi illerimizin yabancı film yapımcıları için çok ilginç ve egzotik bir film platosu olduğunu anlattım. Yaptığın slayt gösterileri ile bunu pekiştirdim. Çinli yetkililer anlattıklarım ile çok ilgilendiler. Özellikle (Çin Film Derneği Başkanı Mıao Xiaotian, Çin Film Şirketler Grubu Başkan Yardımcısı Jıang Ping ile özel toplantı yaptım. İki ülkenin film endüstrileri arasında işbirliğine yönelik somut eylemleri konuştuk. Ertesi gün de işbirliği anlaşması imzaladık.  

Buna göre Çinli yetkililer, Türkiye ile çok taraflı film işbirliği için karşılıklı politikaları oluşturmak, ortak film yapımları için girişimde bulunmak,  çok taraflı film ticaretinin ve pazarının tanıtımını arttırmak,  iletişim platformunu harekete geçirmek gibi ara başlıklarla çalışmalara ağırlık vermeyi taahhüt etti.  Bu ülkemiz film sektörü açısından çok olumlu” dedi. 

Sait Yardımcı bu arada festivalin son günü de İpek Yolu Film Endüstrisi Platformu kapsamında hayata geçirilmesi planlanan “One Belt, one road” (1 Kuşak 1 Yol)’un için imza törenine yapıldığını festivale katılan 10 ülke temsilcisi bu protokole imza attığını sözlerine ekledi.

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