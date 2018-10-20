Çin ile 100 milyon dolarlık film anlaşması yapıldı 

FESTİVALDE Türkiye'yi, Türkiye Film Komisyonu Derneği Başkanı Sait Yardımcı temsil etti. Yardımcı, festival sonunda yaptığı açıklamada “Çinli filmcilerin Türk meslektaşları ile işbirliği yapmaları için iki ülke arasında 100 Milyon dolarlık ortak yapım anlaşması imzalandık” dedi.

İpek yolu film Festivali’nde bu yıl Türkiye‘nin büyük sükse yaptığını vurgulayan Sait Yardımcı, festival Direktörü Chen Zhi-Heng başkanlığında yapılan toplantılarda, farklı ülkelerden davet edilen kişilere film endüstrisindeki gidişatılar ve mevcut durumların konuşulduğunu söyledi.

Yardımcı kendisinin yaptığı sunumda da Türkiye film endüstrisini anlattığını belirtti: “Konuşmamda Türkiye ile Çin arasındaki olası, işbirliği kapsamındaki projeleri anlattım. Ülkemizin ipek Yolu’nun önemli bir bölümünde olmasının önemine değindim. Özellikle başta Gaziantep olmak üzere Urfa ve Mardin gibi illerimizin yabancı film yapımcıları için çok ilginç ve egzotik bir film platosu olduğunu anlattım. Yaptığın slayt gösterileri ile bunu pekiştirdim. Çinli yetkililer anlattıklarım ile çok ilgilendiler. Özellikle (Çin Film Derneği Başkanı Mıao Xiaotian, Çin Film Şirketler Grubu Başkan Yardımcısı Jıang Ping ile özel toplantı yaptım. İki ülkenin film endüstrileri arasında işbirliğine yönelik somut eylemleri konuştuk. Ertesi gün de işbirliği anlaşması imzaladık.

Buna göre Çinli yetkililer, Türkiye ile çok taraflı film işbirliği için karşılıklı politikaları oluşturmak, ortak film yapımları için girişimde bulunmak, çok taraflı film ticaretinin ve pazarının tanıtımını arttırmak, iletişim platformunu harekete geçirmek gibi ara başlıklarla çalışmalara ağırlık vermeyi taahhüt etti. Bu ülkemiz film sektörü açısından çok olumlu” dedi.

Sait Yardımcı bu arada festivalin son günü de İpek Yolu Film Endüstrisi Platformu kapsamında hayata geçirilmesi planlanan “One Belt, one road” (1 Kuşak 1 Yol)’un için imza törenine yapıldığını festivale katılan 10 ülke temsilcisi bu protokole imza attığını sözlerine ekledi.