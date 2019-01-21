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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
REUTERS
21.01.2019 - 10:13, Son Güncelleme:

Çin ekonomisi kaygılandırdı

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Çin ekonomisi kaygılandırdı

Çin'in ekonomik büyümesi ABD'nin ticaret baskısını artırması sonucunda zayıf yatırım ve azalan tüketici güveninin baskısıyla dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre beklentilere paralel olarak hafif yavaşladı.

 

SON yıllarda küresel büyümenin neredeyse üçte birini karşılayan Çin ekonomisinde daha fazla yavaşlama işaretleri dünya ekonomisine yönelik riskler konusunda endişe uyandırıyor ve Apple'dan büyük otomobil üreticilerine kadar birçok şirketin kârını baskılıyor.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'ndan bugün açıklanan verilere göre, Çin'de GSYH dördüncü çeyrekte yüzde 6.4'e gerileyerek küresel mali krizden bu yana en yavaş artışı yaşadı. Çin ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 6.5 büyümüştü. Reuters anketine katılan analistler GSYH'nin dördüncü çeyrekte yüzde 6.4 yükselmesini bekliyorlardı.

Çin ekonomisi 2018'in tümünde ise yüzde 6.6 ile 1990'dan bu yana gördüğü en yavaş büyüme oranını kaydetti. Reuters anketine katılan analistler ekonominin 2017’de revize edilmiş yüzde 6.8 büyüdükten sonra 2018'de yüzde 6.6’ya gerilemesini bekliyorlardı.

ABD ile ticaret konusunda anlaşmazlık yaşayan Çin'de, ekonomik aktivitenin zayıflaması ve işsizlikte artış belirtileri acilen daha fazla teşvik gereğine dikkat çekti.

 

 

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