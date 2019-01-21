Çin ekonomisi kaygılandırdı
Çin'in ekonomik büyümesi ABD'nin ticaret baskısını artırması sonucunda zayıf yatırım ve azalan tüketici güveninin baskısıyla dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre beklentilere paralel olarak hafif yavaşladı.
SON yıllarda küresel büyümenin neredeyse üçte birini karşılayan Çin ekonomisinde daha fazla yavaşlama işaretleri dünya ekonomisine yönelik riskler konusunda endişe uyandırıyor ve Apple'dan büyük otomobil üreticilerine kadar birçok şirketin kârını baskılıyor.
Çin Ulusal İstatistik Bürosu'ndan bugün açıklanan verilere göre, Çin'de GSYH dördüncü çeyrekte yüzde 6.4'e gerileyerek küresel mali krizden bu yana en yavaş artışı yaşadı. Çin ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 6.5 büyümüştü. Reuters anketine katılan analistler GSYH'nin dördüncü çeyrekte yüzde 6.4 yükselmesini bekliyorlardı.
Çin ekonomisi 2018'in tümünde ise yüzde 6.6 ile 1990'dan bu yana gördüğü en yavaş büyüme oranını kaydetti. Reuters anketine katılan analistler ekonominin 2017’de revize edilmiş yüzde 6.8 büyüdükten sonra 2018'de yüzde 6.6’ya gerilemesini bekliyorlardı.
ABD ile ticaret konusunda anlaşmazlık yaşayan Çin'de, ekonomik aktivitenin zayıflaması ve işsizlikte artış belirtileri acilen daha fazla teşvik gereğine dikkat çekti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle