Çin ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 6,8 büyüdü
Çin ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,8 büyüdüğü bildirildi.
BBC'nin haberine göre, Çin'de ocak-mart arasında ekonomik büyüme Pekin yönetiminin yıllık yüzde 6,5 beklentisini aşarak 6,8'e ulaştı.
Haberde, tüketici talebinin artmasıyla dünyanın 2. büyük ekonomisinin çabuk toparlanma gücüne sahip olduğuna, ancak borç riskinin sürdüğüne işaret edildi.
Pekin yönetiminin, borç artışı ve emlak balonunu kontrol altına almak için mücadele ettiği belirtildi.
Perakende satışlarda yüzde 10,1'lik büyümenin, ülkedeki iç talebi yükseltme hamlesinin yolunda gittiği izlenimi verdiği kaydedildi.
Çin, en büyük ticari ortağı ABD ile son dönemde Trump yönetiminin ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle sıkıntılı bir sürece girmişti.
Pekin yönetimi Washington'ın çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ek gümrük vergilerine cevaben, ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 tarife getirilmesi kararı almıştı.
Bu iki kararın ardından taraflar benzer adımlar atmayı sürdürmüştü.
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