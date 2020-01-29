Çin ekonomi ilk çeyrekte yüzde 5.0'ın altına düşebilir

Haberlere göre, böyle bir senaryoda, Çin hükümeti büyüme hızını yüksek tutabilmek için, faizleri daha da düşürerek politika desteklerini artırabilir, ancak bu durumda bütçe açığı da yüzde 3.0’den fazla büyüyebilir.

Söz konusu ekonomist, bu öngörüleri, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan coronavirüs nedeniyle gerçekleşen ölümlerin Şubat ortasında zirveye ulaşması ve Mart sonuna doğru giderek yavaşlaması varsayımına dayandırıyor ve dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çinin coronavirüsten, 2003'te ortaya çıkan SARS virüsünden çok daha fazla etkilenebileceğini öngörüyor.