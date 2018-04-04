Ve Çin de ABD'ye karşı o listeyi açıkladı
Çin, soya fasulyesi, otomobiller ve kimyasal maddeler de dahil olmak üzere ABD'den ithal edilen 106 ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi getireceğini açıkladı.
Trump yönetiminin, Çin'den yıllık ithalat büyüklüğü 50 milyar doları bulan sanayi ve yüksek teknoloji ürününe yüzde 25 gümrük vergisi getireceğini açıklamasının ardından Çin, ABD'yi kınamış ve karşı önlemler alacağını taahhüt etmişti.L5N1RH0UM
Çin devlet televizyonunda bugün yer alan habere göre, bu vergilerin yürürlüğe girme tarihi daha sonra açıklanacak.
Çin maliye bakanlığı ise gümrük vergisine tabi olacak mallar arasında viski, puro, tütün ve bazı sığır eti türleri, mısır ve başka tarım ürünleri, bazı uçak türleri, bazı plastik ürünler, pamuk, bazı buğday türleri, bazı kamyonlar, elektrikli otomobiller, propan ve daha birçok ürünün bulunduğunu belirtti.
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