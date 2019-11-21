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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
21.11.2019 - 09:58, Son Güncelleme:

Çin çekirdeğini çiftçiler üretti, fiyatlar yüzde 20 düştü

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Çin çekirdeğini çiftçiler üretti, fiyatlar yüzde 20 düştü

İthal edilen Çin çekirdeğini Kayseri’de üreten çiftçiler, çekirdek fiyatlarını düşürdü. Geçen sene fiyatı 24 TL’ye kadar çıkan Çin çekirdeği, yüksek rekoltenin ardından 18 TL’ye kadar düştü.

Kayseri’de çiftçiler, dolgunluğu ve iç büyüklüğüyle piyasaları alt üst eden Çin çekirdeğini üretmeyi başardı. Kayseri’de çiftçiler tarafından büyük bir alanda üretilen Çin çekirdeğinin piyasaya sürülmesiyle beraber çekirdek fiyatlarında düşüş yaşandı. Geçen sene 24 TL’ye kadar fiyatı çıkan çekirdek, yüksek rekoltenin ardından tezgahlarda 18 TL’ye satılıyor.

Çin çekirdeğini değerlendiren kuruyemişçi Cuma Tan, “Geçtiğimiz yılki çekirdek rekoltesinin çok düşük olması çiftçimizi çok yordu. Bu yıl Çin tohumundan yerli çekirdeğimizi ürettiler. Fiyatlarda da yüzde 15-20 oranında düşüş olarak yansıdı. Gerekli destek ve teşviklerle, çiftçiyi bilinçlendirme çalışmalarıyla bunun önümüzdeki yıllarda daha fazla olacağını, haliyle de yurt dışına döviz çıkışının daha az olacağını gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Geçen sene dolar kurunun hareketliliğinden dolayı çekirdeğin fiyatı 24 TL’ye kadar çıkmıştı. Bu yıl yerli çekirdek sezona bol ve verimli girince 18 TL’ye tezgahımızda perakende olarak satıyoruz. Toptan olarak da bunu daha aşağıya da satabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

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