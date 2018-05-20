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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
BBCTürkçe-AA
20.05.2018 - 19:34, Son Güncelleme:

Ve Çin ile ABD anlaştı... "Savaş beklemede"

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Ve Çin ile ABD anlaştı... "Savaş beklemede"

Çin, aradaki ticaret dengesizliğini azaltmak için ABD'den daha çok mal ve hizmet alma sözü verdi. Çin ve ABD arasında bir hafta süren ticaret toplantıları sonunda, iki ülke karşılıklı olarak açıklamış oldukları ek gümrük vergilerini durdurma kararı aldı. ABD Hazine Bakanı Mnuchin "Ticaret savaşını beklemeye alıyoruz. Şu anda, farklı bir çerçevede anlaşıncaya kadar gümrük vergisini beklemeye alma konusunda anlaştık" ifadelerini kullandı.

Ve Çin ile ABD anlaştı... Savaş beklemede

Açıklama Pekin yönetiminin en üst düzey ekonomi yetkilisi Liu He ile Amerikan Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in, Washington'da beş gün süren ticaret görüşmeleri sonunda yapıldı.

Ortak bildiride "Taraflar Çin'in ABD'den tarım ve enerji ürünleri ithalatında anlamlı bir artışta anlaştı. Bu ABD'nin büyümesine ve istihdamına olumlu katkı yapacak" denildi.

ABD, bu adımın Çin ile arasındaki yıllık 335 milyar dolarlık ticaret açığını kademeli olarak düşüreceğini belirtti.

ABD: BEKLEMEYE ALDIK

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Çin ile ticaret savaşının "beklemeye alındığını" duyurdu.

Fox televizyonuna konuşan Mnuchin, ABD ve Çin arasında gümrük vergisi üzerinden yaşanan gerginliği bir anlaşma zemininde sonlandırmak için beklemeye aldıklarını açıkladı.

Hazine Bakanı Mnuchin, "Ticaret savaşını beklemeye alıyoruz. Şu anda, farklı bir çerçevede anlaşıncaya kadar gümrük vergisini beklemeye alma konusunda anlaştık." dedi.

ABD ve Çin arasındaki ticaret haciminin genişleyeceğine vurgu yapan Mnuchin, "Önümüzdeki 3 ila 5 sene içerisinde enerji alımının 50 milyar dolar ile 60 milyar dolar arasında bir seviyeye çıkacağını görebilirsiniz. Ve stratejik olarak bu durum hem bizim için hem de onlar için önemli olacak." diye konuştu.
Steven Mnuchin, Çin ile müzakereleri devam eden anlaşmaya ilişkin ise detay vermekten kaçındı.

ABD Başkanı Donald Trump, nisan ayı sonunda yaptığı açıklamada, Hazine Bakanı Mnuchin'in ticaret anlaşmazlıklarını müzakere etmek için birkaç gün içerisinde Çin'e gideceğini bildirmişti.

Mnuchin, ay başında Çin'e yaptığı ziyarette, Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı ile ikili ekonomik ve ticari anlaşmazlık konularını çözmek üzere toplantılar yapmıştı. Toplantılarda fikir alışverişinde bulunulmuş ve kısmen mutabakat sağlanmıştı.

Steven Mnuchin'in Çin'e yaptığı ziyaretin ardından ise Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı, ticari ve ekonomik müzakereler yürütmek için ABD'ye ziyarette bulunmuştu. 

HEDEF 200 MİLYAR DOLAR

Beyaz Saray'dan yapılan daha önceki açıklamalarda, ticaret açığını 200 milyar dolar azaltmanın hedeflendiği belirtilmişti. Görüşmeler sonunda yapılan açıklamada ise miktar belirtilmedi.

Taraflar daha önce birbirlerine uygulama tehdidinde bulundukları gümrük vergileriyle ilgili bir bilgi de vermedi.

Çin ve ABD, ticaret konularındaki sorunları "proaktif bir tutumla" çözmek için müzakereleri sürdürme kararı da aldı.

TRUMP'IN ADIMI

ABD Başkanı Donald Trump, Çin mallarına getirdiği yaklaşık 150 milyar dolarlık gümrük vergisine Çin'den misilleme gelmesinin ardından iki ülke arasında ticaret savaşları senaryoları konuşulmaya başlanmıştı.

Trump "Amerika'nın fikri mülkiyetinin Çin tarafından çalınmasını" engellemek adına bu adımı attığını söylemişti.

ABD Çin'den alınan çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi getirmişti. Çin de buna karşılık ABD'den uçak, soya fasulyesi, otomobil, domuz eti gibi ürünlerin ithalatına ek vergi uygulayacağını açıkladı.

Ve Çin ile ABD anlaştı... Savaş beklemede

 

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