Ve Çin ile ABD anlaştı... "Savaş beklemede"
Çin, aradaki ticaret dengesizliğini azaltmak için ABD'den daha çok mal ve hizmet alma sözü verdi. Çin ve ABD arasında bir hafta süren ticaret toplantıları sonunda, iki ülke karşılıklı olarak açıklamış oldukları ek gümrük vergilerini durdurma kararı aldı. ABD Hazine Bakanı Mnuchin "Ticaret savaşını beklemeye alıyoruz. Şu anda, farklı bir çerçevede anlaşıncaya kadar gümrük vergisini beklemeye alma konusunda anlaştık" ifadelerini kullandı.
Açıklama Pekin yönetiminin en üst düzey ekonomi yetkilisi Liu He ile Amerikan Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in, Washington'da beş gün süren ticaret görüşmeleri sonunda yapıldı.
Ortak bildiride "Taraflar Çin'in ABD'den tarım ve enerji ürünleri ithalatında anlamlı bir artışta anlaştı. Bu ABD'nin büyümesine ve istihdamına olumlu katkı yapacak" denildi.
ABD, bu adımın Çin ile arasındaki yıllık 335 milyar dolarlık ticaret açığını kademeli olarak düşüreceğini belirtti.
ABD: BEKLEMEYE ALDIK
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Çin ile ticaret savaşının "beklemeye alındığını" duyurdu.
Fox televizyonuna konuşan Mnuchin, ABD ve Çin arasında gümrük vergisi üzerinden yaşanan gerginliği bir anlaşma zemininde sonlandırmak için beklemeye aldıklarını açıkladı.
Hazine Bakanı Mnuchin, "Ticaret savaşını beklemeye alıyoruz. Şu anda, farklı bir çerçevede anlaşıncaya kadar gümrük vergisini beklemeye alma konusunda anlaştık." dedi.
ABD ve Çin arasındaki ticaret haciminin genişleyeceğine vurgu yapan Mnuchin, "Önümüzdeki 3 ila 5 sene içerisinde enerji alımının 50 milyar dolar ile 60 milyar dolar arasında bir seviyeye çıkacağını görebilirsiniz. Ve stratejik olarak bu durum hem bizim için hem de onlar için önemli olacak." diye konuştu.
Steven Mnuchin, Çin ile müzakereleri devam eden anlaşmaya ilişkin ise detay vermekten kaçındı.
ABD Başkanı Donald Trump, nisan ayı sonunda yaptığı açıklamada, Hazine Bakanı Mnuchin'in ticaret anlaşmazlıklarını müzakere etmek için birkaç gün içerisinde Çin'e gideceğini bildirmişti.
Mnuchin, ay başında Çin'e yaptığı ziyarette, Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı ile ikili ekonomik ve ticari anlaşmazlık konularını çözmek üzere toplantılar yapmıştı. Toplantılarda fikir alışverişinde bulunulmuş ve kısmen mutabakat sağlanmıştı.
Steven Mnuchin'in Çin'e yaptığı ziyaretin ardından ise Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı, ticari ve ekonomik müzakereler yürütmek için ABD'ye ziyarette bulunmuştu.
HEDEF 200 MİLYAR DOLAR
Beyaz Saray'dan yapılan daha önceki açıklamalarda, ticaret açığını 200 milyar dolar azaltmanın hedeflendiği belirtilmişti. Görüşmeler sonunda yapılan açıklamada ise miktar belirtilmedi.
Taraflar daha önce birbirlerine uygulama tehdidinde bulundukları gümrük vergileriyle ilgili bir bilgi de vermedi.
Çin ve ABD, ticaret konularındaki sorunları "proaktif bir tutumla" çözmek için müzakereleri sürdürme kararı da aldı.
TRUMP'IN ADIMI
ABD Başkanı Donald Trump, Çin mallarına getirdiği yaklaşık 150 milyar dolarlık gümrük vergisine Çin'den misilleme gelmesinin ardından iki ülke arasında ticaret savaşları senaryoları konuşulmaya başlanmıştı.
Trump "Amerika'nın fikri mülkiyetinin Çin tarafından çalınmasını" engellemek adına bu adımı attığını söylemişti.
ABD Çin'den alınan çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi getirmişti. Çin de buna karşılık ABD'den uçak, soya fasulyesi, otomobil, domuz eti gibi ürünlerin ithalatına ek vergi uygulayacağını açıkladı.
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