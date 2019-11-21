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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
21.11.2019 - 17:13, Son Güncelleme:

Çin ABD ile ticaret görüşmelerini sürdürmeye kararlı

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Çin ABD ile ticaret görüşmelerini sürdürmeye kararlı

Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, "Görüşmelerimizi ticaret anlaşmasının ilk safhasında sonuçlandırmaya çalışmaktayız. Anlaşma iki tarafın yanı sıra tüm dünyanın yararına olur" açıklamasında bulundu.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, ABD ile ticaret görüşmelerinin devam ettiğini açıkladı. Sözcü Gao, düzenlediği basın toplantısında, ticaret müzakereleriyle ilgili spekülasyonları reddederek, Pekin yönetiminin ABD ile ticaret krizini çözmeye çalıştığını söyledi.

Gao, süreçle ilgili henüz paylaşılacak yeni bir gelişme olmadığını, Çin'in müzakereleri sonuca ulaştırmaya yönelik çalışmaları sürdürmeye kararlı olduğunu belirtti. ABD ile meseleleri eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde ele alarak hareket edeceklerini vurgulayan Gao, "Görüşmelerimizi ticaret anlaşmasının ilk safhasında sonuçlandırmaya çalışmaktayız. Anlaşma iki tarafın yanı sıra tüm dünyanın yararına olur." dedi.

Gao, tarafların orta noktada buluşmasını umut ettiğini dile getirerek, "Eğer, ABD kendi yoluna giderse biz de karşı tedbirler alırız." ifadelerini kullandı.
Çin ve ABD arasında 18 ayın geride bırakıldığı ticaret savaşı, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yılın mart ayında Çin'den ithal edilen bazı ürünlere yaptığı ilave tarifeler ile başlamıştı.

Ticaret savaşı, soya fasulyesinden otomotiv parçalarına, teknoloji şirketlerinden Çin'in teknolojide yerlileşme programı Made in China 2025 ve kilit öneme sahip teknolojilerin üretilmesinde rol alan nadir elementlerin koz olarak taraflar arasında kullanılmasına kadar genişlemişti.

Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı'nın başmüzakereci sıfatıyla katıldığı toplantılarda, iki taraftan heyetin Washington-Pekin-Şanghay hattında mekik dokumasına ve 13 tur toplantı yapmasına karşın sonuç alınamamıştı. Çin Ticaret Bakanlığı, bu ayın başında ABD ile ticaret savaşı kapsamında gelen ilave vergilerin kademeli olarak indirilmesi için anlaştıklarını duyurmuştu. 

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