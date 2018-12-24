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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Reuters
24.12.2018 - 11:49, Son Güncelleme:

Çin 2019'da ithalat ve ihracattaki bazı gümrük vergilerini kaldıracak

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Çin 2019'da ithalat ve ihracattaki bazı gümrük vergilerini kaldıracak

Çin 2019'da, hayvan yemlerinde kullanılan değişik küspelere uygulanan ithalat vergileri de dahil olmak üzere, bir dizi malın ithalatı ve ihracatındaki gümrük vergilerini kaldırarak, ABD ile ticaret gerilimi sürerken, hammadde tedarikini güvence altına almayı ve ihracatı artırmayı planlıyor.

ÇİN maliye bakanlığının internet sitesinde yapılan açıklamada, kolza tohumu küspesi, pamuk tohumu küspesi, ayçiçeği küspesi ve palmiye küspesi de dahil olmak üzere alternatif küspelere uygulanan ithalat vergilerinin 1 Ocak 2019’dan itibaren kaldırılacağı belirtildi.

Çin’in Temmuz'da yüzde 25 ek gümrük vergisi getirilmesinin ardından ABD'den yapılan tüm soya fasulyesi ithalatını neredeyse durdurmasından sonra, Çin'in ABD ile yaşanan ticaret savaşı küresel soya piyasasında rahatsızlık yaratmıştı.

Analistler, Çin’in ABD'den bir miktar soya fasulyesi alımlarına yeniden başlamış olmasına rağmen, Amerika’nın yağlı tohumlara getirdiği gümrük vergilerinin yürürlükte kaldığını ve alternatif küspelere yönelik vergilerin kaldırılmasının, Çin’deki hayvan yemi küspesinde arz güvenliğinin artmasına yardımcı olabileceğini belirttiler.

Shanghai JC Intelligence Co analisti Monica Tu, "ABD'den ticari soya fasulyesi alımları henüz başlamadığı ve şu ana kadar sadece kamu şirketleri alım yaptığı için, bu (karar) ilerideki kara günler için bir hazırlık oluyor" dedi.

Tu, "Alternatif küspe ithalatının hacmi o kadar büyük olmasa da, soyanın yerini alabilir. (Vergilerin kaldırılması) temel olarak son kullanıcılara daha fazla seçenek sunuyor" dedi.

ABD, Çin'in ikinci en büyük soya tedarikçisi. İki ülke arasındaki ticarette soyanın ağırlığı 2017'de 12 milyar dolar değerinde oldu.

Çin, hayvan yemi ve yemeklik yağ için öğütülmek üzere soya fasulyesi ithal ediyor.

Çin daha önce, ABD soya ürününe olan bağımlığını azaltmak için, hayvan yemlerinde protein seviyelerini düşürmenin ve daha başka küspe türü ithal etmenin yollarını aramıştı.

Genel ithalatı artırmak için Çin, geçici ithalat vergileri listesinde yer alan mal miktarı 900'den fazla iken, bu sayıyı 700'e düşürdü.

Üçüncü çeyrekte yüzde 6.5 ile, küresel finansal krizden bu yana en zayıf büyümesini kaydeden Çin ekonomisinin, ABD ile ticaret savaşının yaşandığı bir ortamda gelecek yıl daha da yavaşlaması bekleniyor.

 

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