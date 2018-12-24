Çin 2019'da ithalat ve ihracattaki bazı gümrük vergilerini kaldıracak
Çin 2019'da, hayvan yemlerinde kullanılan değişik küspelere uygulanan ithalat vergileri de dahil olmak üzere, bir dizi malın ithalatı ve ihracatındaki gümrük vergilerini kaldırarak, ABD ile ticaret gerilimi sürerken, hammadde tedarikini güvence altına almayı ve ihracatı artırmayı planlıyor.
ÇİN maliye bakanlığının internet sitesinde yapılan açıklamada, kolza tohumu küspesi, pamuk tohumu küspesi, ayçiçeği küspesi ve palmiye küspesi de dahil olmak üzere alternatif küspelere uygulanan ithalat vergilerinin 1 Ocak 2019’dan itibaren kaldırılacağı belirtildi.
Çin’in Temmuz'da yüzde 25 ek gümrük vergisi getirilmesinin ardından ABD'den yapılan tüm soya fasulyesi ithalatını neredeyse durdurmasından sonra, Çin'in ABD ile yaşanan ticaret savaşı küresel soya piyasasında rahatsızlık yaratmıştı.
Analistler, Çin’in ABD'den bir miktar soya fasulyesi alımlarına yeniden başlamış olmasına rağmen, Amerika’nın yağlı tohumlara getirdiği gümrük vergilerinin yürürlükte kaldığını ve alternatif küspelere yönelik vergilerin kaldırılmasının, Çin’deki hayvan yemi küspesinde arz güvenliğinin artmasına yardımcı olabileceğini belirttiler.
Shanghai JC Intelligence Co analisti Monica Tu, "ABD'den ticari soya fasulyesi alımları henüz başlamadığı ve şu ana kadar sadece kamu şirketleri alım yaptığı için, bu (karar) ilerideki kara günler için bir hazırlık oluyor" dedi.
Tu, "Alternatif küspe ithalatının hacmi o kadar büyük olmasa da, soyanın yerini alabilir. (Vergilerin kaldırılması) temel olarak son kullanıcılara daha fazla seçenek sunuyor" dedi.
ABD, Çin'in ikinci en büyük soya tedarikçisi. İki ülke arasındaki ticarette soyanın ağırlığı 2017'de 12 milyar dolar değerinde oldu.
Çin, hayvan yemi ve yemeklik yağ için öğütülmek üzere soya fasulyesi ithal ediyor.
Çin daha önce, ABD soya ürününe olan bağımlığını azaltmak için, hayvan yemlerinde protein seviyelerini düşürmenin ve daha başka küspe türü ithal etmenin yollarını aramıştı.
Genel ithalatı artırmak için Çin, geçici ithalat vergileri listesinde yer alan mal miktarı 900'den fazla iken, bu sayıyı 700'e düşürdü.
Üçüncü çeyrekte yüzde 6.5 ile, küresel finansal krizden bu yana en zayıf büyümesini kaydeden Çin ekonomisinin, ABD ile ticaret savaşının yaşandığı bir ortamda gelecek yıl daha da yavaşlaması bekleniyor.
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