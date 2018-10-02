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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.10.2018 - 12:09, Son Güncelleme:

"Çimento sektörü bu yıl 8 ayda ihracatını yüzde 17 artırdı"

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"Çimento sektörü bu yıl 8 ayda ihracatını yüzde 17 artırdı"

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) Yönetim Kurulu Başkanı Tufan Ünal, "Çimento sektörü bu yıl 8 ayda ihracatını yüzde 17 artırdı." bilgisini paylaştı.

ÇEİS'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ünal, çimento sektörünün Türkiye için stratejik öneme sahip olduğunu belirtti.

Ünal, "Sektörün bileşenlerini tek çatı altında toplayan ÇEİS olarak sektörümüzün istihdam kapasitesi, kalitesini ve iş sağlığı ve güvenliği kültürünü korumaya büyük önem veriyoruz. Çimento sektörü bu yıl 8 ayda ihracatını yüzde 17 artırdı. Avrupa'ya en yüksek ihracatı gerçekleştiren ülkeyiz, dünya listesinde ise dördüncü sırada yer alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ünal, çimento sektörü olarak ithal girdileri azaltarak üretim maliyetlerini düşürmek için de çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Ünal, şunları kaydetti:

"Kömür ve elektrik enerjisi maliyetlerinde dövize bağlı olarak çok ciddi bir artışla karşı karşıyayız. Bu maliyetleri yönetebilmek adına ihtiyaç duyduğumuz miktarda ve kalitede yerli kömür tedarik edebilmek için gerekli araştırmaları yapıyoruz. Bu konuda devletimizin desteğini de bekliyoruz. Böylelikle, kömür ithalatını azaltarak cari açığın kapanmasına daha büyük katkı sunmayı hedefliyoruz."

Türkiye'deki çimento talebinin üç yıl içinde yüzde 4-5 bandında artmasını beklediklerini kaydeden Ünal, "Türk çimento sektörünün kurulu gücü ve kapasitesi hem iç talebi hem ihracatı karşılayacak büyüklüktedir. Sektörün, pazarlarını geliştirmeye, üretim ve satışı tam kapasiteye çıkarmaya ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Ünal, Çin'de çimento sektöründe yaşanan konsolidasyonun üretim miktarını ciddi ölçüde azalttığını kaydetti.

Ünal, "Dünyanın en büyük çimento ihracatçılarından Çin, bu konsolidasyonla birlikte çimento ithal eder konuma gelecek. En büyük rakiplerimizden İran'ın önü ambargolar nedeniyle kapanmış durumda. Bu da Türk çimento sektörünün dünya ölçeğindeki önem ve gücünü daha çok artırıyor. Türk çimento sektörü olarak Çin ve İran'ı geride bırakacak güce sahibiz. Bunu yaparken sıfır iş kazası hedefimizden de asla taviz vermiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"SEKTÖR, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE 10 YILDA 6 MİLYON TL YATIRIM YAPTI"

Çimento sektörünün ÇEİS çatısı altında son 10 yılda “Sıfır İş Kazası” hedefiyle iş sağlığı ve güvenliğine 6 milyon TL yatırım yaptığına dikkat çeken Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim için her şeyden önce insan geliyor. En son bir yıl önce Kocaeli'de de 1 milyon lira yatırımla ÇEİS İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezi açtık. Böylece Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği merkezi sahibi ilk sendika olduk. Yürüttüğümüz çalışmaların olumlu sonuçlar vermesinden de son derece mutluluk duyuyoruz. Öyle ki son 10 yılda çalışan sayımız yaklaşık yüzde 40, klinker üretim kapasitemiz yüzde 90 artmasına rağmen iş kazalarına ilişkin uluslararası kıyaslamalarda kullanılan kaza sıklık oranında yüzde 20, kaza ağırlık oranında ise yaklaşık yüzde 70'lik bir düşüş sağlamış bulunuyoruz.

Şimdi ise iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerimizle ilgili olarak, Çimento Sektörü İSG Eğitim Merkezi’nde (ÇİSİEM) 2019 yılı sonuna kadar yapılacak eğitimlerde eğitim masrafının yüzde 50’sinin sendikamızca karşılanmasına dair karar aldık. Sıfır iş kazası hedefinde kararlıyız, ekonomik koşullar bahane olamaz. Bu alanda en iyi olana kadar yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

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