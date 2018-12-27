Çimento fiyatında yüzde 40’lık artış
ÇİMENTO sektörü 2019’a yüzde 40’a varan fiyat artışlarıyla başlıyor. Konuyla ilgili yeni fiyat listesi beton firmalarına iletildi. Zamlı tarifenin 1 Ocak’tan sonra geçerli olacağını belirten Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik, “Geçen yıl çimentoya toplam yüzde 35 zam yapılmıştı. Evet maliyet artışları var ve zam yapmaları da normal. Ama bu oran makul olmalı. İnşaat sektörü tüm maliyet baskısına rağmen 2018’de fiyat artışına gitmedi. Bu zamla sektör zor durumda kalır” dedi.
Konut Gelişticileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, çimento zammının bir tek betonu değil, sıva ve dış cephe dahil birçok ürünü etkileyeceğini dile getirdi. Elmas, “Zam oranı korkunç. Bu inşaat sektörüne darbe vurmak demek. Geri alınmazsa şantiyeler durmak zorunda kalır” dedi. İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, çimento maliyetinin inşaat maliyetinin yüzde 7-8’i kadar olduğunu, alternatifi olmayan ürünlere yapılan zamların sektörü çaresiz bıraktığını belirtti. Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği zamla ilgili ‘Rekabet Kurumu gereği açıklama yapamıyoruz’ dedi. Danış Beton’un Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Danış ise “Zamma bir gerekçe bulamadık. Bu zamla birlikte 10 bin ton çimentoda 700 bin TL fark ödenecek” dedi.
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