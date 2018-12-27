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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ
27.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Çimento fiyatında yüzde 40’lık artış

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
Çimento fiyatında yüzde 40’lık artış

ÇİMENTO sektörü 2019’a yüzde 40’a varan fiyat artışlarıyla başlıyor. Konuyla ilgili yeni fiyat listesi beton firmalarına iletildi. Zamlı tarifenin 1 Ocak’tan sonra geçerli olacağını belirten Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik, “Geçen yıl çimentoya toplam yüzde 35 zam yapılmıştı. Evet maliyet artışları var ve zam yapmaları da normal. Ama bu oran makul olmalı. İnşaat sektörü tüm maliyet baskısına rağmen 2018’de fiyat artışına gitmedi. Bu zamla sektör zor durumda kalır” dedi.

Konut Gelişticileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, çimento zammının bir tek betonu değil, sıva ve dış cephe dahil birçok ürünü etkileyeceğini dile getirdi. Elmas, “Zam oranı korkunç. Bu inşaat sektörüne darbe vurmak demek. Geri alınmazsa şantiyeler durmak zorunda kalır” dedi. İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, çimento maliyetinin inşaat maliyetinin yüzde 7-8’i kadar olduğunu, alternatifi olmayan ürünlere yapılan zamların sektörü çaresiz bıraktığını belirtti. Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği zamla ilgili ‘Rekabet Kurumu gereği açıklama yapamıyoruz’ dedi. Danış Beton’un Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Danış ise “Zamma bir gerekçe bulamadık. Bu zamla birlikte 10 bin ton çimentoda 700 bin TL fark ödenecek” dedi.

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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