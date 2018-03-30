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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
30.03.2018 - 21:36, Son Güncelleme:

Çiller kardeşler ‘güneş’te iddialı

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Çiller kardeşler ‘güneş’te iddialı

Eski başbakanlardan Tansu Çiller’in oğlu Berk Uçuran Çiller, güneş enerjisi sektörüne hızlı bir giriş yaptı. Ağabeyi Mert Uçuran Çiller ile geçen yıl Suoz Enerji isimli şirketi kuran Çiller’in hedefi, Türkiye’de güneş enerjisine yönelik tüm alanlarda yapacağı yatırımlarla 2020’de 350 milyon dolar ciroya ulaşmak.

BERK Uçuran Çiller, ağabeyi Mert Uçuran Çiller ile geçen yıl kurduğu Suoz Enerji ile güneş enerjisi sektörüne hızlı bir giriş yaptı. Kocaeli’nde güneş enerjisi paneli üretimi tesisi kuran şirketin hedefinde üretim kapasitesini orta vadede 500 megavat (MW), daha uzun vadede 800 ila 1000 MW’a çıkarmak var. Yatırım hedeflerini dün düzenledikleri basın toplantısı ile açıklayan Berk Uçuran Çiller, coğrafi konumu dolayısıyla oldukça yüksek ışıma değerlerine sahip olan Türkiye’de güneş enerjisine yönelik tüm alanlarda yapacakları yatırımlarla 2020’de 350 milyon dolar ciro hedeflediklerini söyledi.

Türkiye’nin büyümesinin anahtarını güneş enerjisinde gördüklerini ve bu vizyon çerçevesinde yatırımlarını gerçekleştirerek kısa vadede fabrika yatırımlarından GES projelerine kadar tüm alanlarda sektörün öncüsü olmayı hedeflediklerini kaydeden Çiller, “Yenilenebilir enerjiyi Türkiye ekonomisinde çok önemli bir konumda görüyoruz. Güneş enerjisi sektörü için çok doğru bir yatırım merkezi olan Türkiye’yi bu alanda yapacağımız çalışmalarla güneş enerjisinden maksimum faydalanan ülkeler arasında en üst noktalara taşımayı hedefliyoruz. Tüm gelecek projeksiyonlarımızı bu alanda üretim, istihdam ve ihracat gücünü artırmaya yönelik planladık” dedi. Çiller, güneş enerjisi sektörüne girmelerinin 5 yıl önce Aydın bölgesindeki gayrimenkulleri değerlendirmek için girdikleri arayış sayesinde olduğunu anlatarak, “Gayrimenkulde olan yatırımlarımızdan yavaş yavaş çıkıp solar sektörüne sermayemizi getirmeye başladık. Solar sektörü benim 7/24’üm ve bunu değiştirmeyi planlamıyorum. Büyümeyi tamamen solar sektöründe görüyoruz” şeklinde konuştu.

ÜRETİMİ TAŞIYACAK

Suoz Enerji, bugün yılda ortalama 1 milyon adet güneş paneline üretim kapasitesine sahip. Bu da yıllık 320 MW’lık üretim kapasitesine tekabül ediyor. Suoz Enerji COO’su Muzaffer Erdal Kılıç, yurtdışındaki iştiraklerle birlikte 10 yıllık hedeflerinin 400 milyon dolarlık yatırım ve güneş paneli üretiminde yıllık 800 ila 1000 MW üretim kapasitesine ulaşmak olduğunu söyledi. Yunanistan’da 8 yıl önce kurulan bir hücre ve panel üretimi fabrikasını satın aldıklarını belirten Kılıç, “Kısa vadedeki hedefimiz Yunanistan’daki güneş paneli ve hücresi üretim hattını Kocaeli fabrikamıza taşıyarak Türkiye’nin bu alandaki ilk fabrikasının kurulumunu gerçekleştirmek” şeklinde konuştu.

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