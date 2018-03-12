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Çilek ihracatı erken başladı

Hürriyet Haber
12.03.2018 - 22:27 | Son Güncelleme:

MERSİN’in Silifke ilçesinde çilekte ihracat başladı. Rusya başta olmak üzere Katar ve Dubai’ye gönderilen çilekte ihracat patlaması yaşanıyor.

Türkiye’nin önemli çilek üretim merkezlerinden Silifke’de hasat edilen çileğin bu sezonki ihracatına başlandı. Kapalı alanda çilek hasadının ihracata gönderildiğini belirten Atayurt Komisyoncular Derneği Başkanı Ali Türer, “Bu yıl 20 bin dönüm araziden 80 bin ton ürün bekliyoruz. Özellikle Atayurt başta olmak üzere Arkum, Atakent, Bahçeköy, Çeltikçi, Kurtuluş, Sökün ve Taşucu Mahallesinde çilek üretimi yapılmaktadır. Şu an kapalı alanda çileğimiz çıktı. Açıkta çileğimiz çıkmaz üzeredir. İki gündür ihracatımız başladı. İhracattaki çileğimiz Rusya, Katar ve Dubai’ye gönderiliyor. İhracatta büyüt talep var. Ancak yeteri kadar çileğimiz yok. Çilek iç piyasada 4 ila 5 liradan satılırken, ihracata 5 lira 75 kuruştan gönderiyoruz. Çilekten 3 bin aile geçimini sağlarken, 10 bin kişi de çilek işçisi olarak çalışmaktadır” dedi. Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar ise çileğin Silifke’de tarım anlamında çok önemli bir yer tuttuğunu belirterek, “Çilekte Türkiye’nin yüzde 40’nı üretim olarak biz Silifke çiftçisi sağlamaktayız. İhracatın ise yüzde 60’nı biz gerçekleştiriyoruz” dedi.

Etiketler: Çilek , Mersin , gazetehaberleri , Ekonomi
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