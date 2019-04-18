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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
18.04.2019 - 13:49, Son Güncelleme:

Çilek fiyatı ile yüz güldürüyor

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Çilek fiyatı ile yüz güldürüyor

Bilecik'te pazar tezgâhlarında kilosu 8 liraya satılan ve fiyatı ile yüz güldüren çilek vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Bilecik Merkez Hürriyet Mahallesinde kurulan Kapalı Pazar'daki tezgâhlarda daha önceden 12 TL ile 15 TL arasında satılan çileğin fiyatının 8 TL'ye kadar gerilemesinden vatandaşlar memnun. Yerli çileğin tezgâhlara gelmesiyle fiyatın daha da aşağı geleceğini anlatan pazar esnafı Ersin Güler, çilek satışlarının çok hızlı ilerlediğini belirtti. Güler, "Çilek yerli tarla çileğidir. Ama Bilecik'e üretilen çilek değildir. Biz bu çileği Mersin Silifke’den alıyoruz biz. Bozulma yapmaz, büyük çilekler gibi değildir. Kilosunu 8 liraya satıyoruz. Çileğe talep her zaman hızlıdır. Satışlarımız da gayet güzel ilerliyor. Pazarlarda en fazla talep gören meyve çilektir. Alıcısı hiç bitmiyor” dedi.

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