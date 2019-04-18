Çilek fiyatı ile yüz güldürüyor
Bilecik'te pazar tezgâhlarında kilosu 8 liraya satılan ve fiyatı ile yüz güldüren çilek vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.
Bilecik Merkez Hürriyet Mahallesinde kurulan Kapalı Pazar'daki tezgâhlarda daha önceden 12 TL ile 15 TL arasında satılan çileğin fiyatının 8 TL'ye kadar gerilemesinden vatandaşlar memnun. Yerli çileğin tezgâhlara gelmesiyle fiyatın daha da aşağı geleceğini anlatan pazar esnafı Ersin Güler, çilek satışlarının çok hızlı ilerlediğini belirtti. Güler, "Çilek yerli tarla çileğidir. Ama Bilecik'e üretilen çilek değildir. Biz bu çileği Mersin Silifke’den alıyoruz biz. Bozulma yapmaz, büyük çilekler gibi değildir. Kilosunu 8 liraya satıyoruz. Çileğe talep her zaman hızlıdır. Satışlarımız da gayet güzel ilerliyor. Pazarlarda en fazla talep gören meyve çilektir. Alıcısı hiç bitmiyor” dedi.
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