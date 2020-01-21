Çikolatada hedef büyüttü

Eskişehir’in geçmişini anlatanlar hep “Eskişehir bisküvi, kek kokardı” derler. Bundan 60 yıl önce Firuz Kanatlı tarafından Eskişehir’de kurulan Eti’nin yaydığı koku şimdilerde Eskişehir Organize Sanayi’de duyuluyor. Bisküvi, kek, kraker, gofret gibi ürünleriyle öne çıkan Eti, son dönemde de çikolata yatırımlarıyla da atağa geçti. 2019 yılında Eti ardı ardına yeni çikolata markaları çıkardı. Eti Karam’la yakalanan başarı şirketin bu alandaki ARGE’sini güçlendirmesine ve yeni yatırımlara da zemin hazırladı. Bir grup gazeteci arkadaşımla birlikte Eti İcra Kurulu Başkanı Hakan Polatoğlu’nun davetiyle Eskişehir’deki Eti Çikolata Fabrikası’nı ziyaret ettik. Eti’nin üretimini yakından görme ve yeni hedeflerini dinleme fırsatı bulduk.



200 MİLYON YATIRIM



Polatoğlu’nun aktardığı bilgilere göre, 2019 yılında 1.2 milyar Eti çikolatası satıldı. Grubun çikolata cirosu 2019 yılında yüzde 40 arttı. Polatoğlu 2020 yılında çikolata cirolarını yüzde 50 artırmayı hedeflediklerini de söyledi. Kek, bisküvi, gofret gibi kategorilerden oluşan Türkiye Unlu Mamuller Pazarı’nda 2012’den bu yana pazar lideri olan Eti, çikolata pazarında ikinci konumda. Eti bu konumunu korumak ve birinciliği alabilmek için son 5 yılda çikolata kategorisine 200 milyon TL yatırım yaptı. Önümüzdeki 3 yılda da Eti çikolata fabrikasının kapasitesini yüzde 27 artırmayı hedefliyor. Polatoğlu, uzun vadede Eti’yi küresel bir marka haline getirecek adımlar atmaya odaklandıklarını anlatırken, ürünlerini sadece Türkiye’ye değil, beş kıtada 60 ülkeye yaptığı ihracatla dünyanın dört bir yanına sunduklarını ve toplam ihracatları içerisinde yüzde 15 olan çikolata payını 2020’de yüzde 25’e kadar çıkarmayı hedeflediklerini de açıkladı. Eti çikolata alanında en büyük atılımı Karam Gurme markasının da içinde olduğu bitter çikolata alanında yakaladı. 2019 yılında 300 milyon adet Karam Gurme çikolatası satışına ulaştıklarını belirten Polatoğlu, “Karam Gurme’yi Doğu Avrupa, Rusya, Suudi Arabistan gibi pek çok farklı coğrafyada global bir marka olarak büyütüyoruz. Ürünümüzü bazı coğrafyalarda Türkiye’deki gibi Karam Gurme adıyla tüketiciler ile buluştururken, Avrupa ve İngiltere’de ‘Dare’, Ortadoğu’da ise ‘Leil’ markaları ile satışa sunuyoruz” dedi.









MAKİNELERİNİ KENDİ YAPIYOR

ETİ’nin yurtiçi ve yurtdışında yakaladığı başarının AR-GE’ye verdiği önem, tüketici trendlerini yakın takip etmekle birlikte üretim hattındaki tüm yatırımları Eti Makine’nin ürettiği yeni akıllı makinelerden kaynaklandığının altını çizen Polatoğlu, “Fabrikamızdaki makinelerin yüzde 70’ini ETİ Makine yaptı. Bilim ve Sanayi Bakanlığı’nca gıda sektörünün ilk AR-GE Merkezi olarak konumlandırıldık” dedi. Fabrikayı gezerken Eti Petito ürünü için geliştirilen makine ve yazılım hakkında da bilgi sahibi olduk. Petito ürünlerinin üzerindeki 1 milimetreden daha küçük tasarımları gerçekleştiren yazılım da Eti Makine tarafından geliştirilmiş. Eti sağladığı bu teknoloji ile ‘dünyanın en küçük dekorlu çikolata hattı’na sahip.