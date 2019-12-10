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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
10.12.2019 - 09:23, Son Güncelleme:

Çiğdem Sabancı Bilen tüm hisselerini sattı, şirketten ayrıldı

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Çiğdem Sabancı Bilen tüm hisselerini sattı, şirketten ayrıldı

Büyük ortağı Hacı Sabancı Holding olan Teknosa’da Çiğdem Sabancı Bilen hisselerinin tamamını sattı.

Teknosa’nın ortaklarından Sabancı ailesi üyesi olan Çiğdem Sabancı Bilen tüm paylarını satarak şirketten ayrıldı.

Çiğdem Sabacı Bilen şirkette kalan son 666 bin 500 adet nominal değerli payını 3.00-3.02 lira fiyat aralığından satarak Teknosa’daki ortaklığını sonlandırdı.

Teknosa’nın ana ortağı Hacı Ömer Sabancı Holding yüzde 60.28 oranında paya sahip.

Diğer büyük ortaklar ise Dilek Sabancı ile Sevil Sabancı.

KAP'A ŞU AÇIKLAMA YAPILDI:

Çiğdem Sabancı Bilen tüm hisselerini sattı, şirketten ayrıldı

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