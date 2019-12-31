Çiğ sütün işlenmesi kurallarına uyumda süre uzatımı

Bakanlığın "Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliği", 1 Ocak'ta yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, süt işletmeleri için çiğ süt işlenmesinde daha önce belirlenen bazı özel hijyen kurallarına uyum süresi 2021 yılı sonuna kadar uzatıldı.