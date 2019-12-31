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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 31.12.2019 - 10:21,Son Güncelleme:/

Çiğ sütün işlenmesi kurallarına uyumda süre uzatımı

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Çiğ sütün işlenmesi kurallarına uyumda süre uzatımı

Tarım ve Orman Bakanlığınca, süt işletmeleri için daha önce belirlenen çiğ sütün işlenmesine yönelik bazı özel hijyen kurallarına uyum süresi uzatıldı.

Bakanlığın "Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliği", 1 Ocak'ta yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, süt işletmeleri için çiğ süt işlenmesinde daha önce belirlenen bazı özel hijyen kurallarına uyum süresi 2021 yılı sonuna kadar uzatıldı. 

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