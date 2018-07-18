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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.07.2018 - 12:47, Son Güncelleme:

‘Çiğ süt fiyatı 2 lira 6 kuruş olmalı’

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‘Çiğ süt fiyatı 2 lira 6 kuruş olmalı’

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yıllık bazda yüzde 28,7 artan yem fiyatları ve diğer girdilerdeki artışların çiğ sütte yüksek zammı zorunlu kıldığını belirterek, "Üreticide en düşük süt fiyatının 2 lira 6 kuruş olması gerekiyor." ifadesini kullandı.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yazılı açıklamasında, süt fiyatlarının Ulusal Süt Konseyi tarafından 5-6 aylık dönemler halinde belirlendiğine dikkati çekti. 

Süt fiyatlarının en son şubat-haziran döneminde brüt 1 lira 53 kuruş olarak sabitlendiğini anımsatan Bayraktar, üreticinin eline 1 lira 39 kuruş geçtiğini bildirdi. 

Bayraktar, süt fiyatı sabit olmasına rağmen yem fiyatlarının sürekli artış gösterdiğinin altını çizerek, yem sanayicilerinin fiyatları döviz artışlarını gerekçe göstererek artırdığını vurguladı. 

5 aylık dönemde yüzde 17,2, yıllık bazda yüzde 28,7 artan yem fiyatları ve diğer girdilerdeki artışın, çiğ sütte yüksek zammı zorunlu kıldığını vurgulayan Bayraktar, çiğ süt fiyatının artırılması gerektiğini kaydetti. 

Bayraktar, 1 litre çiğ süt satan üreticinin, karşılığında 1,5 kilogram yem alabilmesi için üreticide en düşük süt fiyatının 2 lira 6 kuruş olması gerektiğini aktardı. 

TÜRKİYE'DE ÇİĞ SÜT FİYATI DÜŞÜK 

Türkiye'de üreticilerin diğer ülke üreticilerine kıyasla daha düşük fiyata çiğ süt sattığını belirten Bayraktar, şöyle devam etti: 

"Ülkemizde üreticide çiğ süt fiyatı kilogramda 1 lira 39 kuruşa satılırken, Uruguay'da 1 lira 57 kuruş, Romanya, Slovenya ve Slovakya'da 1 lira 65 kuruş, Birleşik Krallık, Estonya, Polonya'da 1 lira 70 kuruş, ABD'de 1 lira 72 kuruş, Çek Cumhuriyeti, İrlanda, İspanya'da 1 lira 76 kuruş, Brezilya'da 1 lira 76 kuruş, Belçika, Danimarka, Fransa, Hırvatistan ve Avrupa Birliği (AB) ortalamasında 1 lira 82 kuruş, Hollanda ve Almanya'da 1 lira 93 kuruş, İtalya ve Avusturya'da 1 lira 99 kuruş fiyatla satılmaktadır." 

Bayraktar, en kısa zamanda yeni fiyat belirlemek için bir araya gelinmesi gerektiğinin altını çizerek, yem piyasasına etkin müdahale edilmesinin, fiyatlar belli bir seviyeyi aştığında Tarım Kredi ve diğer örgütlerin devreye sokulmasının önem taşıdığını bildirdi. 

YAPISAL SORUNLARA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Yapısal sorunlara yönelik tedbir alınması için etkin ve uygulanabilir politikalar izlenmesi gerektiğini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti: 
"Yemde piyasa üretici lehine düzenlenmelidir. Bölgeler arası süt hareketlerinin bölge çiğ süt fiyatlarını olumsuz etkilemesinin önüne geçilmelidir. Kaliteye göre fiyatlandırma sistemi oluşturulmalı, süt sanayicilerinin üreticiye zorla yem satması önlenmelidir. Piyasa fiyatlarında yaşanan olumsuz gelişmelere bağlı damızlık hayvan kesimini önleyici tedbirler alınmalıdır. Buzağı kayıpları, belirlenecek ülkesel eylem planı çerçevesinde önlenmelidir. Kaba yemde kalite standartları belirlenmelidir. Hayvan hastalıklarıyla etkin mücadele edilmelidir. Sanayicinin süt bırakmasını ve taşeronların etkinliğini önleyecek tedbirler alınmalıdır. Üreticilerin besleme ve sürü yönetimi başta olmak üzere birçok konuda eğitimlerinin sağlanması konularına öncelik verilmelidir." 

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