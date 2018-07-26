Çiğ köfteyi turistlere de sevdirdi!
Geçmişi 4 bin yıla dayanan çiğ köfte, Türkiye’nin vazgeçemediği lezzetlerden biri olmayı devam ediyor. Onlarca markanın, yüzlerce şube ile hizmet verdiği çiğ köfte sektörü hızla gelişti ve etsiz çiğ köfte yurtdışında da şubelerin açılmasıyla yabancılar tarafından tanındı ve çok sevildi.
KONU ile ilgili bir açıklama yapan Ziyafet Çiğköfte Yönetim Kurulu Başkanı Veysi Akıncı turistlerin çiğ köfteye yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. “Besleyici özelliği ile sağlıklı bir atıştırmalık alternatifi olan çiğ köfte kısa zamanda Türk tüketicilerin gözdesi haline geldi. Yaz ayları ile birlikte yerli ve yabancı turistlerin yoğunlaştığı bölgelerde faaliyet gösteren bayilerimizden aldığımız bilgiye göre sadece Türkler değil yabancı turistler de çiğ köftemizi severek tüketiyor” dedi.
MİLLİ İÇECEĞİMİZ AYRANLA TÜKETİYORLAR
Turistlerin özellikle dürüm çiğ köfteye ilgi gösterdiklerini belirten Veysi Akıncı, “turistlerin sadece dürüm değil, porsiyon çiğ köfteyi de ayranla birlikte keyifle tükettiklerini görüyoruz ve bu ilgiden çok memnunuz” şeklinde konuştu.
YEREL LEZZETİMİZ DÜNYACA TANINSIN
Akıncı açıklamasının devamında, “Ziyafet Çiğköfte olarak yerel lezzetimiz çiğ köfteyi tüm dünyaya tanıtmak misyonu ile yola çıkmış bir markayız. Türkiye’de artan bayi sayımız ve iş hacmimiz ile Türk toplumunun çiğ köfteyi severek tükettiğini biliyoruz. Bayilerimizden turistlerle ilgili olarak aldığımız geri bildirim bizleri çok mutlu ediyor. Amacımız herkesin çiğ köfte lezzeti ile tanışmasını sağlayabilmek” diye konuştu.
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