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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hurriyet.com.tr/EKONOMİ
25.07.2018 - 15:49, Son Güncelleme:

Çiğ köfte sektörü patent kararından mutlu

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Çiğ köfte sektörü patent kararından mutlu

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun açıkladığı etsiz çiğ köfte patentinin Adıyaman’a tescillenmesi 70 bin kişiye istihdam imkânı sunan sektörde de olumlu karşılandı. Etsiz Çiğköfteciler Derneği (ÇİĞDER) Başkanı Sait Aybak, etsiz çiğ köfte sektörünü Adıyamanlılar’ın başlattığını ve büyüttüğünü ifade ederek, “Bu mutluluk verici kararı olumlu karşılıyoruz. Bu karar sektöre heyecan katacaktır” dedi.

30 BİN BAYİ 70 BİN İSTİHDAM

Yıllardır süren çiğ köfte kimin tartışması, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun kararıyla sona erdi. Etsiz çiğ köfte coğrafi işaret tescilinin Adıyaman’a verilmesi, hem sektörde hem de Adıyaman’da sevinçle karşılandı. Sektörün öncü ve çatı kuruluşu Başkanı Sait Aybak yaptığı açıklamada, “Yıllar önce seyyar arabalarda satılan çiğ köfteye kalite, standart getirerek alanında dev bir sektör oluşturduk. Bu sektörün çoğunluğu Adıyamanlı. Bugün yurt içi ve yurt dışında yaklaşık 30 bin bayi ve 70 bine yakın istihdam sağlıyoruz. Bu karar sektörümüzde heyecanla ve sevinçle karşılandı. Daha çok çalışarak, üreterek istihdama daha önemli katkı sunmak hedefindeyiz. Sektörümüzün öncülerine, üreticilerine, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası’na ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz.” diye konuştu.

“DEV BİR SEKTÖR OLUŞTURDUK”

OSES Çiğköfte Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yaşar da, patent kararından dolayı mutlu olduklarını belirterek şunları söyledi: “Şu anda etsiz çiğ köfte denilince ilk akla Adıyaman geliyor. Çünkü biz Adıyamanlılar olarak yıllarca bu ürünü daha kaliteli ve sağlıklı bir şekilde müşterilerimize ulaştırmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Binlerce bayimizle, binlerce çalışanlarımızla dev bir sektör oluşturduk ve ülke ekonomisine katkı sunuyoruz.”

“ADIYAMAN BUNU HAK ETTİ”

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu da,  bu kararı Adıyaman’ın hak ettiğini vurgulayarak, “2015 yılında başvurumuzu yaptık ve 2018 yılında bunun marka tescilini bitirdik. Komşu ilimiz Şanlıurfa çiğ köftenin kendilerine ait olduğu gerekçesiyle itiraz etmişti. Şanlıurfa etli çiğköfte coğrafi işaret tescilini alınca bizler de etsiz çiğ köftenin tescili için başvurduk ve almayı başardık. Doğru ve hak edilen bir karardı. Sıfırdan sektör oluşturan, bugün on binlerce vatandaşımıza istihdam sağlayan çiğköftecilerimizi de kutluyorum, hayırlı olmasını diliyorum.” Şeklinde konuştu.

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