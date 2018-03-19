Çiftlikte yetiştirdiği balıklarla ihracatçı oldu

ABD'de su ürünleri konusunda aldığı yüksek lisans eğitimi sonrası Türkiye'ye dönen ve balık çiftlikleri için yavru levrek ve çipura yetiştirmek üzere girişimde bulunan Haluk Tuncer, Ege'de bu türler dışında lezzetiyle bilinen diğer balık türlerinin çiftlik ortamında yetiştirilmesi için de bilimsel bir çalışma yürütmeye karar verdi.

Su ürünleri mühendisleriyle birlikte yapılan çalışma sonucunda yaklaşık 20 tür arasında denemeleri başarıyla sonuçlanan trança, sinarit ve mercana odaklanan Tuncer, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında kurduğu çiftliklerde bu türlerin yetiştiriciliğine başladı.

Tuncer, daha derin sularda yaşayan ve az bilinen bu türlerle kısa sürede yıllık 2 milyon avroluk ihracat rakamına ulaştı.

TÜRLERİN DEVAMLILIĞI AÇISINDAN ÖNEMLİ

Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yetiştirdikleri türlerin nesillerinin aşırı avcılık nedeniyle tehlike altında bulunduğunu, dolayısıyla yaptıkları işin ekonomik faydalarının yanı sıra türlerin devamlılığı açısından da önemli olduğunu söyledi.

Çiftlikte 75 metreye ulaşan kafeslerde doğal ortam ve yemlerle balık beslediklerini belirten Tuncer, bu balıklara özellikle Avrupa pazarından yoğun talep geldiğini ifade etti.

Yetiştirilmeleri daha fazla özen isteyen bu türlerde yıllık üretimin 400 tona ulaştığını bildiren Tuncer, "denizlerin kraliçesi" olarak tanımlanan trançayı çiftlik ortamında 6 yıl beslediklerini, yaklaşık 6 kilogram ağırlığa ulaştığında pazara sunduklarını, sinaritin ise 3 yıllık bir yetiştirme sonrası hasatının yapıldığını anlattı.

Tuncer, "Özel balık türlerinin ihracatıyla geçen yıl 2 milyon avro gelir elde ettik. Yaptığımız yeni yatırımla 2 yıl içinde üretimi bin tona, ihracat gelirini de 6 milyon avroya çıkaracağız." dedi.

TRANÇANIN PAZARI AVRUPA

Bu balıkların genellikle İtalya, Yunanistan, Rusya ve İsviçre'de tüketildiğini, kendilerinin de 10 ülkeye ihracat yaptıklarını söyleyen Tuncer, şunları kaydetti:

"Üretimin artmasıyla trança, sinarit ve mercan da diğer Akdeniz balıkları gibi sofralarda yerini almaya başlayacak. Türkiye su ürünleri sektöründe son 10 yılda yaptığı yatırımlarla lider konuma geldi.

Türk denizlerinde yetişen çipura ve levreğimizi 50'den fazla ülkeye ihraç ediyoruz ancak pazarlama konusunda bazı sıkıntılar var. Bu konuda biraz daha çalışmamız lazım."

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği verilerine göre Türkiye, geçen yıl 275 milyon dolarlık levrek, 215 milyon dolarlık çipura, 87 milyon dolarlık alabalık ve 45 milyon dolarlık orkinos ihracatı yaptı.