Çiftlikbank’ın beyni tutuklandı
Çiftlikbank soruşturması kapsamında haklarında kırmızı bülten çıkartılan 6 kişiden biri olan ve Bulgaristan’da yakalanarak dün Türkiye’ye iade edilen Düzgün Genç tutuklandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nda Çiftlikbank’ta para transferini yöneten isimlerden biri olduğu iddia edilen Düzgün Genç’in ifadesi Cumhuriyet Savcısı Ersin Akdere tarafından alındı.
Yaklaşık 2,5 saat süren sorgunun ardından Genç, “Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı”, “Suç işlemek amacıyla Örgüt kurma”, “Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçlarından tutuklama talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevkinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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