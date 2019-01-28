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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.01.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

Çiftlik danışmanlarına yeni düzenleme

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Çiftlik danışmanlarına yeni düzenleme

Çiftlik danışmanları, hayvan refahından bitki sağlığına, gıda güvenliğinden iyi tarım uygulamalarına kadar farklı konularda hizmet verebilmeleri için eğitimden geçirildi.

Üreticilere ve yetiştiricilere yardımcı olmak için görev yapan çiftlik danışmanları, yeni dönemde hayvan refahından bitki sağlığına, gıda güvenliğinden iyi tarım uygulamalarına kadar farklı konularda daha fazla hizmet verebilmeleri için eğitimden geçirildi. Yürütülen çalışmalarla Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde etkin faaliyet yürüten Çiftlik Danışmanlık Sistemi'nin Türkiye'de de kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının kurumsal kapasitesinin artırılması ve Türkiye'nin tarım ve kırsal alanda AB mevzuatına uyumunun artırılması amacıyla 2017'den bu yana "Türkiye'de Çiftlik Danışmanlık Sisteminin Kurulmasına İlişkin Teknik Yardım Projesi" yürütülüyor. Projeyle hem entegre idare sisteminin kurulmasına hem de çiftçilerin fındık yetiştiriciliğinden seracılığa, tarla bitkilerinden tarım ekonomisine kadar bilgilendirilmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında, farklı alanlarda da üreticilere katkıda bulunabilmeleri için çiftlik danışmanları eğitimden geçirildi. Muş, Erzurum, Diyarbakır, Kayseri, Çorum, Trabzon, İstanbul, Çanakkale, Bursa, Denizli ve Adana illerinde düzenlenen 5'er günlük bölgesel seminerlerle 81 ilden 325 tarım danışmanı farklı konularda eğitim aldı. Üreticilerin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimlerin son ayağı ise Ankara'da yapıldı. Böylece, çiftlik danışmanlarının bilgi verecekleri alanlar genişletildi.

Yeni dönemde 325 çiftlik danışmanı, hayvan refahı, bitki sağlığı, gıda güvenliği, iyi tarım, çevre koşulları ve çapraz uyum kuralları, tarımsal üretimin ve gıda güvenliğinin sürdürülebilirliğinin sağlaması gibi konularda da üreticileri bilgilendirmekle görevli olacak. Bu sayı, gelecek dönemde daha da artırılacak.
Söz konusu modelle tarımda AB'ye uyumun artırılması ve AB ülkelerinde uygulanan Çiftlik Danışmanlık Sistemi'nin Türkiye'de de yerleşebilmesi için gerekli altyapı ve kapasitenin oluşturulması öngörülüyor.

"ÇİFTLİK DANIŞMANLIĞI SİSTEMİ DAHA GÜÇLENDİRİLMELİ"

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Hasan Özlü, AA muhabirine, projeyle tarımda sürdürülebilirliğin sağlanabilmesine ve tarımsal alanlarının korunmasına katkıda bulunulacağını söyledi.

Tarımsal danışmanlığın önemine işaret eden Özlü, üreticilerin çevre, toplum, hayvan sağlığı ve refahı konularına ilişkin bilgilendirilmesinin amaçlandığını bildirdi. Özlü, çiftçilerin düzenlemelerden haberdar olabilmeleri ve bunlara uyum sağlayabilmeleri için danışmanlık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, uygulanan projeyle çiftlik danışmanlarının farklı rollerde de görev alacaklarını dile getirdi.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Entegre İdare ve Kontrol Sistemi Daire Başkanı Hakan Velioğlu da sadece AB'ye uyum için değil, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakabilmek için oluşturulan temel kural ve şartların Türkiye'de de geçerlilik kazanması için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

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