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Çiftlik Bank’ın sahibinden kripto para çiftliği

DHA
14.03.2018 - 09:37 | Son Güncelleme:

Çiftlik Bank’ın kayıplara karışan CEO Mehmet Aydın’ın üyelere gönderdiği videoyla, şirketin 2 ay önce kripto para üretim çiftliği de kurduğu ortaya çıktı.

Kısa sürede on binlerce kişiden yüz milyonlarca lira toplayan Çiftlik Bank’ın sahipleri sırra kadem bastı. Şirketin sahiplerinden Mehmet Aydın’ın bir süre önce üyelere sosyal medya üzerinden gönderdiği videoda kripto para üretim çiftliği de kurdukları görülüyor.

O videoda kripto para çiftliğini tanıtan Aydın, üyelere Bitcoin batsa bile Çiftlik bank yine hayatına devam eder" diyerek sesleniyor.

Kripto para üretikleri tesisi tanıtan Mehmet Aydın, Aynı anda bin tane cihaz çalıştığı için çok sıcak hava oluyor. Bu sıcak havayı makinelerin daha iyi performans verebilmesi için dışarı atmamız gerekiyor" diyerek kurdukları sistemi anlatıyor.

Aydın tesisin nerede olduğunu ise açıklamıyor.

 

Etiketler: kripto para çiftliği
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