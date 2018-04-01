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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
01.04.2018 - 15:11, Son Güncelleme:

Çiftlik Bank'a para yatıranları şoke eden mesaj!

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Çiftlik Bank'a para yatıranları şoke eden mesaj!

Çiftlikzedelere “Geçmiş olsun” mesajı gönderen Mehmet Aydın’ın cep telefonu uygulaması tüm üyelere mesaj attı: Çiftlik Bank tipi vurgunlara erken uyarı sistemi geliyor. Siz de bu tip organizasyonlara kanmayın!

Çiftlik Bank'ın kurucu Mehmet Aydın milyonlarca lira ile ortadan kayboldu. Uruguay'da olduğu iddia edilen Aydın ses kaydı yayınlayarak çiftlikzedelere "Geçmiş olsun" mesajı verdi.

Şimdi ise sadece Çiftlik Bank üyelerin kullandığı telefon uygulama üzerinden üyelere atılan mesajlar "dalga mı geçiyor" dedirtti. Uygulama üzerinden üyelere daha önce Sakarya'da tutuklanan ve itiraf niteliğinde ifadeler veren bazı zanlılara yönelik tehdit niteliğinde mesajlar atılmıştı.

Bu kez de üyeleri 'Çiftlik Bank tipi vurgunlara erken uyarı' sistemi başlıklı bir mesaj atıldı. Mesajın içeriğinde MASAK ve SPK'nın desteğiyle Çiftlik Bank tipi organizasyonlara yönelik vatandaşları korumak için yapılan düzenlemenin detayları anlatıldı.

Bu tarz organizasyonlara kanılmaması gerektiği de belirtildi. Bir başka mesaj da ise Çiftlik Bank'ın depolarına yapılan baskınlarla ilgili haberin detayları var.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Çiftlik Bank'a 132 bin 222 kişinin 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 TL yatırdığını açıklamıştı. 

Çiftlik Bank CEOsu Mehmet Aydının Uruguaydaki evi ortaya çıktı
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