Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme... Sanılandan da beter!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriÇiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme... Sanılandan da beter!
GeriEkonomi Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme... Sanılandan da beter!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    8
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
DİNÇER GÖKÇE / Hürriyet
25.03.2018 - 12:51, Son Güncelleme:

Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme... Sanılandan da beter!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    8
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme... Sanılandan da beter!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, çeşitli illerde yürütülen soruşturmalar ile ilgili önemli bir karar aldı. Tüm soruşturma dosyaları İstanbul'da toplanıyor. Üyelerden 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 TL toplayan ÇiftlikBank, 687 milyon 838 bin TL geri ödeme yapmış. Sistemdeki mal varlığı değeri 58 milyon 126 bin TL. Şirketlere sermaye olarak aktarılan para tutarı ise 128 milyon 490 bin TL. Başsavcılık yazısında "Sistemin kuruluşundan bu yana ön görüldüğü şekilde çalıştığının varsayılması halinde katılımcılara 2 milyar 971 milyon 905 bin TL geri ödeme yapılması gerektiği, şüphelilerin ise baştan beri durumun farkında olduğu ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği" belirtildi.

Başsavcılık, yürütülen tüm soruşturmalara ilişkin dosyaların İstanbul’da toplanmasına karar verdi. Başsavcılık yazısında, toplanan paralar ile ilgili de dikkatÇiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme... Sanılandan da beter çekici bilgiler yer aldı. Yazıda, sistem üzerinden toplanan paranın 1 milyar 139 milyon 972 bin lira olduğu kaydedildi. Başsavcılık yazısına göre sisteme para yatıran kişi sayısı ise 132 bin 222.

Daha önce haberlerde Çiftlik Bank'ın 511 milyon lira topladığı belirtiliyordu. 

Çiftlik Bank sistemi ile yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 24 Mart’ta, Türkiye genelindeki cumhuriyet başsavcılıklarına bir yazı gönderdi. Başsavcı Vekili İsmail Uçar imzası ile gönderilen yazıda önemli bilgiler de yer aldı.

ÇİFTLİK BANK ANA SORUŞTURMASI
Başsavcılık yazısında, çeşitli il ve ilçelerde yürütülen soruşturmaların İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesi talep edildi. Yazıda, tüm soruşturmaların 2017/225778 numaralı ana soruşturma üzerinden yürütüleceği kaydedildi.

TOPLANAN PARA İKİ KATINA ÇIKTI

Başsavcılık yazısında Çiftlik Bank ile ilgili ise bugüne kadar bilinenin dışında yeni rakamlara yer verildi. SPK raporuna göre Çiftlik Bank’ta 77 bin 843 kişiden 511 milyon lira toplanmıştı. Ancak başsavcılık yazısına göre toplanan para 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 TL. Sisteme para yatıran kişi sayısı ise 132 bin 222.

Çiftlik Bank CEOsu Mehmet Aydının Uruguaydaki evi ortaya çıktı
Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki evi ortaya çıktı

687 MİLYON LİRA GERİ ÖDEME YAPMIŞ
Başsavcılık yazısında Çiftlik Bank’ın üyelere 687 milyon 838 bin 995 TL geri ödeme yaptığı belirtildi. Yazıya göre sistemdeki mal varlığı değeri 58 milyon 126 bin TL. Şirketlere sermaye olarak aktarılan para tutarı ise 128 milyon 490 bin TL.

2.9 MİLYAR LİRA ÖDENMESİ GEREKİRDİ
Yazıda, “Şirketlerin 2017 yılı itibari ile toplam 22 milyon 541 bin 596 TL zarar ettiği, sistemin kuruluşundan bu yana ön görüldüğü şekilde çalıştığının varsayılması halinde katılımcılara toplam 2 milyar 971 milyon 905 bin TL geri ödeme yapılması gerektiği, tespit edilen geri ödeme miktarının ise bu değerden hayli düşük olduğu, eldeki mal varlığı değerine göre sistemin aradaki farkı kapatabilecek bir ticari değer üretemeyeceğinin açık olduğu anlaşılmıştır” denildi.

İşte Uruguaydaki meçhul Osman
İşte Uruguay'daki meçhul Osman!

BAŞTAN İTİBAREN BİLİYORLARDI
Başsavcılık yazısında, şüphelilerin, sistemin kurulduğu ilk andan beri bu gerçeğin farkında oldukları ve nitelikli dolandırıcılık suçu kastı ile hareket ettikleri belirtildi.

EŞİ VE YENGESİ TUTUKTLU
Çiftlik Bank soruşturması kapsamında Sakarya Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile göz alınan alınan isimlerden eski Genel Müdür Savaş Yıkılmaz, Cafer Çolak, Hamza Toklu ile Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın ve yengesi Havva Aydın tutuklanmıştı.
Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme... Sanılandan da beter

AYDIN KARDEŞLER FİRARİ

Mehmet Aydın'ın yanı sıra ağabeyi Fatih Aydın da firari durumda. İki kardeşin Ukrayna'da bir dizi yatırım yaptığı biliniyor. Aydın kardeşlerin, Uruguay dışında başka bir ülkeye gitmiş olabileceği değerlendiriliyor.
Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme... Sanılandan da beter
(Soldan Sağa) Savaş Yıkılmaz- Mehmet Aydın- Ahmet Furkan Ferman

Çiftlik Bank vurgununda inanılmaz detaylar Ferrari ve yat aldı... İşte malikânesi...
Çiftlik Bank vurgununda inanılmaz detaylar! Ferrari ve yat aldı... İşte malikânesi...

Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme... Sanılandan da beter

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    8
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Son dakika... İspanya'nın aradığı Katalan lider yakalandı

Sırbistan'da imama çirkin saldırı

Silahlı muhalifler Doğu Guta'dan ayrılıyor

ÖSO Menbiç için hazır! 'ABD'yi engel olarak görmüyoruz'