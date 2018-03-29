Çiftlik Bank soruşturmasında 3 şirket için flaş karar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriÇiftlik Bank soruşturmasında 3 şirket için flaş karar
GeriEkonomi Çiftlik Bank soruşturmasında 3 şirket için flaş karar
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
Aziz ÖZEN/İSTANBUL
29.03.2018 - 13:04, Son Güncelleme:

Çiftlik Bank soruşturmasında 3 şirket için flaş karar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çiftlik Bank soruşturmasında 3 şirket için flaş karar

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Çiftlik Bank ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sulh Ceza Hakimliği kararı ile, Çiftlik Bank'a bağlı 3 şirkete kayyum atandı. Soruşturma süreci tamamlanana kadar tüm yetki kayyum heyetinde olacak. Yapılacak ödemelerde ise, en son sırada sisteme para yatıran kişiler yer alacak.

ANADOLU Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen sistemin kurucuları hakkında, ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma’ ’ SuçÇiftlik Bank soruşturmasında 3 şirket için flaş karar Örgütüne Üye Olma’ , ‘Bilişim Sistemlerini Araç Olarak Kullanmak Suretiyle Dolandırıcılık’ ve ‘Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama’ suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, Çanakkale Dora Gıda İçecek İnşaat Petrol Tarım ve Hayvancılık Turizm Ticaret Limited Şirketi, Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Limited Şirketi ve Fame Game Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne, 3 kişilik kayyım atandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı son açıklamaya göre üyelerden 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 TL toplayan Çiftlik Bank, 687 milyon 838
bin TL geri ödeme yaptı.

Sistemdeki mal varlığı değeri 58 milyon 126 bin TL. Şirketlere sermaye olarak aktarılan para tutarı ise 128 milyon 490 bin TL. Başsavcılık yazısında "Sistemin kuruluşundan bu yana öngörüldüğü şekilde çalıştığının varsayılması halinde katılımcılara 2 milyar 971 milyon 905 bin TL geri ödeme yapılması gerektiği, şüphelilerin ise baştan beri durumun farkında olduğu ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği" belirtilmişti.

EN SON ÖDEME ÜYELERE

Avukat Şevket Çelik, kayyum atanması sonrası sisteme para yatıranlar ve alacaklıların durumuna ilişkin "Öncelikle Kayyum, Ceza Muhakemesi Kanununa göre atanmış durumda. Kayyumun görevi soruşturma aşamasına kadar şirketi idare etmek hak ve alacaklarını koruma altına almak… Burada, kamunun alacakları birinci sırada, şirketlere mal temin eden alacaklılar ikici sırada, üçüncü sırada ise şirket para yatıranlar yer alır. Bir başka ifade ile ödemeler bu sıraya göre yapılır. Şirketin devamında hukuki bir menfaat yoksa, şirket kayyumlarca tasfiye sürecine sokulup, tasfiye masası oluşturulur. Oluşturulan tasfiye masasında hak ve alacaklar para çevrilir. Ve az önce belirttiğimiz sıraya göre ödeme yapılır. Şirketin varlıkları arasında, tesislerin yanı sıra bankadaki paralar ve üçüncü kişilerden olan alacaklardır” dedi.

 

Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme... Sanılandan da beter
Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme... Sanılandan da beter!

 

 Çiftlik Bank soruşturmasında 3 şirkete kayyum atandı
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Çiftlik Bank soruşturmasında 3 şirket için flaş karar

2017 büyüme rakamları böyle yorumlandı

Hızlı tren ihalesi iptal edildi

Renault hisseleri Nissan ile birleşme haberleriyle yükseldi