Çiftlik Bank soruşturmasında 3 şirket için flaş karar

ANADOLU Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen sistemin kurucuları hakkında, ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma’ ’ Suç Örgütüne Üye Olma’ , ‘Bilişim Sistemlerini Araç Olarak Kullanmak Suretiyle Dolandırıcılık’ ve ‘Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama’ suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, Çanakkale Dora Gıda İçecek İnşaat Petrol Tarım ve Hayvancılık Turizm Ticaret Limited Şirketi, Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Limited Şirketi ve Fame Game Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne, 3 kişilik kayyım atandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı son açıklamaya göre üyelerden 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 TL toplayan Çiftlik Bank, 687 milyon 838

bin TL geri ödeme yaptı.

Sistemdeki mal varlığı değeri 58 milyon 126 bin TL. Şirketlere sermaye olarak aktarılan para tutarı ise 128 milyon 490 bin TL. Başsavcılık yazısında "Sistemin kuruluşundan bu yana öngörüldüğü şekilde çalıştığının varsayılması halinde katılımcılara 2 milyar 971 milyon 905 bin TL geri ödeme yapılması gerektiği, şüphelilerin ise baştan beri durumun farkında olduğu ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği" belirtilmişti.

EN SON ÖDEME ÜYELERE

Avukat Şevket Çelik, kayyum atanması sonrası sisteme para yatıranlar ve alacaklıların durumuna ilişkin "Öncelikle Kayyum, Ceza Muhakemesi Kanununa göre atanmış durumda. Kayyumun görevi soruşturma aşamasına kadar şirketi idare etmek hak ve alacaklarını koruma altına almak… Burada, kamunun alacakları birinci sırada, şirketlere mal temin eden alacaklılar ikici sırada, üçüncü sırada ise şirket para yatıranlar yer alır. Bir başka ifade ile ödemeler bu sıraya göre yapılır. Şirketin devamında hukuki bir menfaat yoksa, şirket kayyumlarca tasfiye sürecine sokulup, tasfiye masası oluşturulur. Oluşturulan tasfiye masasında hak ve alacaklar para çevrilir. Ve az önce belirttiğimiz sıraya göre ödeme yapılır. Şirketin varlıkları arasında, tesislerin yanı sıra bankadaki paralar ve üçüncü kişilerden olan alacaklardır” dedi.