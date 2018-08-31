Çiftlik Bank benzeri şirketin CEO'su Gürcistan'a kaçarken yakalandı
Çiftlik Bank benzeri bir şirket olduğu iddiasıyla hesaplarına bloke konularak incelemeye alınan şirketin CEO’su olan Gürcistan'a kaçarken yakalandı.
İzmir Merkezli inşaat, enerji, hayvancılık ve reklamcılık alanlarında faaliyet gösteren ve 4 bine yakın üyeden yüksek gelir vaadi ile 60 milyon TL’ye yakın para toplayan Fons şirketler grubunun hesapları Maliye Bakanlığına Bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından incelemeye alındı.
Hesaplar, MASAK’ın talebi ve sulh ceza hakimliği kararıyla bloke edildi.
Arama kararı çıkarılan şirketin CEO’su Tamer Budak dün gece Gürcistan'a kaçarken Artvin’in Hopa ilçesi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri tarafından yakalandı.
'KAÇMAK GİBİ BİR NİYETİMİZ YOK' DEMİŞTİ
FONS AŞ CEO'su Tamer Budak, Hürriyet'e daha önce yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Hesaplara bloke konuldu bu doğru. Hesaplara bloke konulduktan sonra üye alımını durdurduk. Ancak insanlara ödeme yapma konusunda yoğun bir çabamız var. Mağdur olan 500 kadar üyemiz var. Niyet olarak art niyetli bir yaklaşımımız yok. Yine kaçma gibi bir niyetimiz de yok olmadı da. Bu sistem bir ponzi sistemi olarak görülebilir. Ancak biz bunu böyle görmüyoruz. Burada bir kazanç modeli söz konusu.
Üyelerin parası ile yatırım yapıyoruz ve kazancı paylaşıyoruz. Ankara Bala'da 480 dönüm arazi üzerinde kurulu büyük bir çiftlik yatırımını gündeme aldık. Bu konuda önemli bir takım aşamalar da kaydedildi. Ancak daha sonra Çiftlik Bank olayı patlayınca, bize zarar vereceğini düşünerek, bu projeyi tümden durdurmadık ancak faaliyetleri yavaşlattık" dedi. Tamer Budak üye sayılarının ise 1800 olduğunu belirterek topladıkları paranın 17 milyon lira olduğunu, 24 milyon lirayı ise üyelere dağıttıklarını öne sürdü.
4 BİN KİŞİDEN 70 MİLYON LİRA
Edinilen bilgilere göre üyelerden toplanan para miktarı 60 milyon TL seviyesindeydi. Sisteme para yatıran kişi sayısı ise 4 bin olarak ifade ediliyor.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle