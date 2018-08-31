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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
ARTVİN (İHA)
31.08.2018 - 14:52, Son Güncelleme:

Çiftlik Bank benzeri şirketin CEO'su Gürcistan'a kaçarken yakalandı

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Çiftlik Bank benzeri şirketin CEO'su Gürcistan'a kaçarken yakalandı

Çiftlik Bank benzeri bir şirket olduğu iddiasıyla hesaplarına bloke konularak incelemeye alınan şirketin CEO’su olan Gürcistan'a kaçarken yakalandı.

İzmir Merkezli inşaat, enerji, hayvancılık ve reklamcılık alanlarında faaliyet gösteren ve 4 bine yakın üyeden yüksek gelir vaadi ile 60 milyon TL’ye yakın para toplayan Fons şirketler grubunun hesapları Maliye Bakanlığına Bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından incelemeye alındı.

Hesaplar, MASAK’ın talebi ve sulh ceza hakimliği kararıyla bloke edildi.

Arama kararı çıkarılan şirketin CEO’su Tamer Budak dün gece Gürcistan'a kaçarken Artvin’in Hopa ilçesi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri tarafından yakalandı.

'KAÇMAK GİBİ BİR NİYETİMİZ YOK' DEMİŞTİ

FONS AŞ CEO'su Tamer Budak, Hürriyet'e daha önce yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Hesaplara bloke konuldu bu doğru. Hesaplara bloke konulduktan sonra üye alımını durdurduk. Ancak insanlara ödeme yapma konusunda yoğun bir çabamız var. Mağdur olan 500 kadar üyemiz var. Niyet olarak art niyetli bir yaklaşımımız yok. Yine kaçma gibi bir niyetimiz de yok olmadı da. Bu sistem bir ponzi sistemi olarak görülebilir. Ancak biz bunu böyle görmüyoruz. Burada bir kazanç modeli söz konusu.

Üyelerin parası ile yatırım yapıyoruz ve kazancı paylaşıyoruz. Ankara Bala'da 480 dönüm arazi üzerinde kurulu büyük bir çiftlik yatırımını gündeme aldık. Bu konuda önemli bir takım aşamalar da kaydedildi. Ancak daha sonra Çiftlik Bank olayı patlayınca, bize zarar vereceğini düşünerek, bu projeyi tümden durdurmadık ancak faaliyetleri yavaşlattık" dedi. Tamer Budak üye sayılarının ise 1800 olduğunu belirterek topladıkları paranın 17 milyon lira olduğunu, 24 milyon lirayı ise üyelere dağıttıklarını öne sürdü.

4 BİN KİŞİDEN 70 MİLYON LİRA
Edinilen bilgilere göre üyelerden toplanan para miktarı 60 milyon TL seviyesindeydi. Sisteme para yatıran kişi sayısı ise 4 bin olarak ifade ediliyor.

İkinci ‘Çiftlik Bank’ için MASAK devreye girdi hesaplara bloke konuldu
İkinci ‘Çiftlik Bank’ için MASAK devreye girdi hesaplara bloke konuldu

 

 

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Son 24 saatte ne oldu? (31.08.2018)
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