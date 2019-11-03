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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
03.11.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

Çiftliğinde ürettiği sütü "sütmatik" ile satıyor

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Çiftliğinde ürettiği sütü "sütmatik" ile satıyor

Yozgatlı genç girişimci, devlet desteğiyle kurduğu çiftliğinde ürettiği günlük taze sütü "sütmatik" ile hemşehrilerine ulaştırıyor.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) destek alan 24 yaşındaki Taha Arslan, Sorgun ilçesi Boğazcumafakılı köyünde büyükbaş hayvan çiftliği kurdu. Arslan, devlet desteği kredileriyle aldığı 40 büyükbaş hayvan sayısını 110'a çıkardı.

Ürettiği sütü işletmelere satan Arslan, vatandaşların günlük taze süt bulamadıklarından yakınması üzerine harekete geçti.

Yaptığı araştırmalarda Ankara Büyükşehir Belediyesinin sütmatik sistemini inceleyen Arslan, bunu Sorgun'da kurmaya karar verdi.

Sistemi kurmak için gerekli prosedürlerin yerine getirilmesi amacıyla girişimde bulunan Arslan, ilgili kurumlara başvurarak sütmatik kurma belgesini aldı.
İlk etapta ilçeye bir sütmatik kuran Arslan, günlük 100 litre süt satmaya başladı. Vatandaşlar, makineye parasını yatırıp, günün her saati günlük taze sütünü alma imkanına kavuştu.

Genç girişimci Taha Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TKDK desteğiyle 5 yıl önce kurdukları işletmede işlerinin iyi gittiğini ve kapasiteyi artırdıklarını söyledi.

Ürettikleri sütü işletmelere verdiklerini anlatan Arslan, "Bizi gören çok sayıda vatandaşımızın 'Süt aldım bozuk çıktı.', 'Süt gelmiyor.', 'Sen bidon bidon getirip sat.' gibi şikayetleri ve talepleri oldu. Ben de bu talebi karşılamak, vatandaşa hizmet etmek, istedikleri sütü zamanında almaları için girişimde bulundum." dedi.
Arslan, sütmatik sisteminin pek yaygın olmadığını anlatarak, "Bu işi yapabilmek için izinlerin alınması gerektiğini öğrendik. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat ettik, bütün hayvanlarımız testlerden geçti. Sütün analizleri yapıldı, bu şekilde sütmatikte sütün satılabileceği belgesini aldık. Hayvanlardan el değmeden sağılan sütü, hijyenik ortamda, sütmatikte vatandaşımıza sunuyoruz." diye konuştu.

Aldıkları belgeyle 200 kilometreye kadar sütmatik kurabileceklerini dile getiren Arslan, ilk etapta Sorgun'daki sütmatik sayısını artıracaklarını, daha sonra da Yozgat merkez ve diğer ilçelere de bu sistemi kuracaklarını ifade etti.

"MAHALLEMİZDE HER SAAT TAZE SÜT VAR"

Sütmatiği kullanan Hasan Taşarslan, böyle bir sistemin mahallede olmasından memnuniyet duyduklarını söyleyerek, "Evden süt istediler, burada da sütmatik olduğunu biliyordum, gelip aldım. Projeden memnunuz, mahallemizde her saat taze süt var." ifadelerini kullandı.

Firdevs Arslan da sütmatikten ve aldıkları sütten çok memnun olduklarını kaydetti.

Arslan, "Buraya mandıradan günlük süt geliyor, her zaman süt bulabiliyoruz. Mahallelimiz de memnun, komşularım da gelip alıyor. Uzmanlar, günlük süt tüketmemizi öneriyor. Kendimiz pişiriyoruz. Çocuklarımıza da güvenle içiriyoruz, kendimiz de içiyoruz." dedi.

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