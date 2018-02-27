Çiftçiye yılda 2.5 milyar TL

Destekler sayesinde bir çiftçinin yıllık mazot harcamasının ortalama yüzde 50 düşmesi bekleniyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba da, çiftçilere verilen mazot desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu, Fakıbaba, “2017’deki mazotun ortalama fiyatı nedir, yılın birinci ayından 12’inci ayına kadar mazot fiyatlarının ortalamasını aldık. Bu 4 lira 70 kuruştu. Biz ne söz vermiştik, ‘yarısı bizden’ dedik ve bu nedenle 4 lira 70 kuruşun yarısını çiftçilerimize vermeye başladık. Gübre desteğiyle birlikte yaklaşık 2.5 milyar lira cuma gününden itibaren çiftçimize verilmeye başlandı. Bu çok büyük bir rakam” dedi. Ödemelerin çiftçiyi çok sevindirdiğini ve üretim noktasında da umutlandırdığını vurgulan Bakan Fakıbaba, mazot ve gübre desteği ödemelerindeki rakamların çok büyük olduğuna dikkat çekti. 1 Ocak’tan bugüne kadar bakanlık olarak 4 milyar lira dağıttıklarını ve buna devam ettiklerini söyleyen Bakan Fakıbaba, “Bu sayede tarımda hedeflediğimiz noktalara ulaşmak için gayret edeceğiz” dedi.

TARIMSAL DESTEKLER

Diğer taraftan Bakanlar Kurulu’nun, ‘2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar’ı Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylece Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) dahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler belli oldu. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 15 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere toplam 19 lira, çeltik, pamuk için dekar başına 40 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere 44 lira, nohut, mercimek, kuru fasulye için dekar başına 14 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere toplam 18 lira, aspir için dekar başına 12 lirası mazot, 4 lirası gübre üzere 16 lira, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, dane mısır, patates için dekar başına 19 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere 23 lira, kanola (Kolza), soğan, yaş çay, fındık, yem bitkileri ve diğer ürünler için dekar başına 10 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere 14 lira, nadas için de 6 liralık mazot desteği verilecek.

BUZAĞIYA 350 TL

Organik tarım için kategorilerine göre dekara 10 ila 100 lira destek sağlanacak. Bitkisel üretim yapan küçük aile işletmelerinin desteklenmesi uygulamalarında dekara 100 lira ödenecek. Fındık üreticilerine alan bazlı gelir desteği, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında belirlenen yerlerde yapılan üretimde dekara 170 lira olarak ödenecek. Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen ürünlerin havza dışında yetiştirilmesi durumunda belirlenen ürünlere mazot, gübre ve fark ödemesi desteği verilmeyecek.

Yem bitkileri üretim desteği, çok yıllıklar için dekar başına yıllık 90 lira, tek yıllıklar için dekar başına 60 lira, silajlık mısır için dekar başına 100 lira, kuru şartlarda ekilişi yapılan yem bitkileri için dekar başına yıllık 40 lira, bakanlıkça belirlenen Hayvancılık Yetiştirici Bölgesi’nde yer alan illerde yem bitkisi ekilişine, aldığı desteğe ilave yüzde 25 destek sağlanacak. Hayvancılık alanında, programlı aşıları tamamlanmak kaydıyla 4 ay ve üzeri buzağı için 350 lira, malak için 150 lira, soy kütüğüne kayıtlı buzağı için 500 lira, malak için 400 lira, yurt içinde üretilen ve döl kontrolü kapsamında testlerini tamamlamış boğaların buzağılarına 50 lira, anaç mandalara 250 lira, soy kütüğüne kayıtlı anaç mandalara 400 lira destek ödenecek. Bakanlıkça Yetiştirici Bölgesi olarak belirlenen illerde buzağı ve malaklara 200 lira ilave destek verilecek.

5 BİN LİRA ÇOBAN DESTEĞİ

ÇOBAN istihdamı desteği, 200 ve üzeri küçükbaş anaç hayvan varlığına sahip işletmelere 5 bin lira olarak ödenecek. Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliğinde anaç hayvan başına 25 lira, Mardin, Siirt ve Şırnak’ta anaç tiftik keçilerine ilave 20 lira ödeme yapılacak. Arı yetiştiricilerine de arılı kovan başına 10 lira, ana arı için 15 lira, damızlık ana arı için ise 40 lira destek sunulacak. Bakanlıkça belirlenecek illerde 100 başa kadar düve alımına, düve bedelinin yüzde 30’u kadar destek ödemesi yapılacak. Uygulama 2018’den başlamak üzere 2 yıl devam edecek.