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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
17.05.2019 - 08:06, Son Güncelleme:

Çiftçiye destek ödemesi ne zaman yapılacak?

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Çiftçiye destek ödemesi ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, çiftçiye çiğ süt, kütlü pamuk ve yağlı ayçiçeğinde 3 milyar 447 milyon lira destek ödemesi yapılacağını açıklamıştı. TARIM ve Orman Bakanlığı, resmi Twitter hesabı üzerinden destek ödemelerinin tarihiyle ilgili duyuru yayımladı. Peki, çiftçiye destek ödemesi ne zaman yapılacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ramazan Bayramı'na kadar çiftçi ve üreticilere toplam 3 milyar 447 milyon TL destek ödemesi yapılacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan açıklamada, çiftçi ve üreticilere yapılacak destek ödemeleri hakkında bilgi verildi. Açıklamanın 'Pamuk üreticimize müjde' başlıklı bölümünde "Ramazan Bayramı'na kadar çiftçilerimize 2,4 milyar TL 'kütlü pamuk desteği ödemesi' yapıyoruz. 622 milyon TL yağlık ayçiçeği desteği ödemesini Ramazan Bayramı'ndan önce yapıyoruz" denildi. 'Yetiştiricilerimize müjde' başlıklı bölümde ise "385 milyon TL çiğ süt destekleme ödemelerini Ramazan Bayramı'ndan önce yapıyoruz. Toplam 3 milyar 447 milyon TL'lik destek ödemesini Ramazan Bayramı'na kadar yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" ifadeleri kullanıldı.

Çiftçiye destek ödemesi ne zaman yapılacak

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