"Çiftçinin sesini dinliyoruz"
Tarım alanında çiftçilerin isteklerine göre ürün geliştiren şirketler ihracat hedefinin yakalanmasına yardımcı oluyor.
Forbes Türkiye'nin, "Türkiye'nin Lokomotif Şirketleri" listesinde Erkunt Traktör'ün ihracat markası ArmaTrac, oransal olarak en çok büyüyen ilk 10 şirket arasında yerini aldı. Şirketin CEO'su Tolga Saylan, Türk çiftçisinden aldıkları feyz ile dünya çiftçisi için de çalıştıklarını ve Türkiye'nin ilk yerli tasarım traktör markasının yurt dışında üretilmeye başlanması noktasına geldiklerini söyledi.
"ÇİFTÇİNİN SESİNİ DİNLİYORUZ"
Saylan, sözlerine şöyle devam etti:
"Forbes Dergisi'nin düzenlediği Türkiye'nin Lokomotif Şirketleri araştırmasında, Türkiye'nin 2019'un ilk dokuz ayında ihracatı yüzde 2,56 artış ile 132,5 milyar, son 12 aylık ihracatı ise 180,2 milyar dolara ulaşmasında önemli rol oynayan şirketler arasında yer aldık. Bugün firmalar dünyada marka olabilmek için globalleşmek ve sınır dışına çıkabilmek zorundalar. Ama bir dünya markası olmanın ilk adımı önce var olduğunuz ülkede kalıcı, güven kazanmış ve rekabete açık bir marka olabilmektir. Sektörün sorunlarına, çiftçinin sektörle ilgili sıkıntılarına, bu sıkıntıları giderecek çözümleri bulmak için oluşturulan platformlarda aktif görev almaya, dünyadaki sektörel gelişmeleri takip etmeye ve Türkiye'deki sektörün dünyaya entegrasyonunda görev almaya çok önem verdik" dedi.
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