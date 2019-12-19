‘Çiftçimizi enflasyona ezdirmedik’

Hayvancılık sektörüne yönelik çalışmalara da değinen Pakdemirli, gelecek yıl bu sektöre 6 milyar liralık destek vermeyi planladıklarını bildirdi. Pakdemirli, “Tarım topraklarının korunması için 7 milyon hektar alanda 265 ovamızı tarımsal sit alanı ilan ettik. Koruma altına alınan ova sayısını 2020 yılında 280’e, takip eden yılda da inşallah 300’e çıkarmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

OCAKTA AÇIKLANACAK

Geçen ay yapılan Tarım Orman Şurası’ndan çıkan kararların yol haritası şeklinde hazırlandığını ifade eden Pakdemirli, bu kararları ocak ayında kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi. Pakdemirli, kararlarda, su odaklı planlama, sözleşmeli üretim, üretici örgütleri, gıdada taklit ve tağşiş gibi öncelikler olacağını bildirdi. 12 yeni destek verdiklerini ve 32 destek birim fiyatında da artış sağladıklarını dile getiren Pakdemirli, çiftçinin yanında olduklarını, gelecek yıl da yüzde 36.7 artışla yaklaşık 22 milyar lira tarımsal destek sağlayarak rekor kırmayı hedeflediklerini söyledi. Pakdemirli, “Bakanlık bütçesinin yüzde 54.5’ini tarımsal desteklere ayırdık” diye konuştu. Pakdemirli, bu yıl üretici mağduriyetini önlemek amacıyla hububat, bakliyat, şeker pancarı, fındık, çay, kuru üzüm, kuru incir ve süt gibi 16 üründe üretici fiyatlarını zamanında açıkladıklarını kaydetti. Gelecek yıla yönelik hedeflerine ilişkin de değerlendirmede bulunan Pakdemirli, “2020’de tohum sektörümüzün pazar büyüklüğünü 1,4 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Küçükbaş hayvan varlığında da hamle yılımız inşallah 2020 olacak. Beyaz et üretimini 2020 yılı için 2.4 milyon ton olarak hedefliyoruz” diye konuştu.