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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
14.11.2019 - 09:08, Son Güncelleme:

Çiftçilere patates siğiline karşı destek

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Çiftçilere patates siğiline karşı destek

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçilere "patates siğili" hastalığı nedeniyle ekim yasağı getirilen alanlarda dekar başına 110 lira destekleme ödemesi yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının Patates Siğili Görülen Alanlar ile Güvenlik Kuşağında Uygulanacak Desteğe İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, patates siğili hastalığı nedeniyle ekim yasağı getirilen alanlarda tavsiye edilen alternatif uygulamaların desteklenmesi amacıyla hazırlandı.

Buna göre, patates siğili görülen alanlarla patates siğili için oluşturulan güvenlik kuşağındaki alanlarda karantina önlemi olarak alternatif ürün yetiştirilmesi veya nadasa bırakılması durumunda ÇKS'ye dahil olan çiftçilere dekar başına 110 lira destekleme ödemesi yapılacak.

DESTEKTEN YARARLANMA ŞARTLARI

Söz konusu destekten, patates siğili ile bulaşık alanlarda 3 yıl alternatif ürün olarak patates ve "Solanaceae" familyasına ait bitkilerle toprak parçası taşıyacak yumrulu bitkiler, fide ve fidan gibi üretim materyalleri dışındaki bitkisel ürünleri yetiştiren veya nadas uygulayan çiftçiler ile oluşturulan güvenlik kuşağında 3 yıl patates, tohumluk, fide, fidan dışında diğer tüketim amaçlı alternatif ürünleri yetiştiren ya da nadasa bırakan çiftçiler yararlanacak.

Destekleme ödeme planı, bu yıldan itibaren ekim ve dikimle nadas uygulaması dikkate alınarak, aynı alana 3 yılda bir ödeme yapılması esas alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Söz konusu desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçiler, 25 Kasım'a kadar bakanlığın il ve ilçe müdürlüklerine başvurabilecek.

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