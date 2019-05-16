Çiftçilere Ramazan Bayramı öncesi ödeme
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı’na kadar çiftçilere 2.4 milyar liralık “Kütlü Pamuk Destek Ödemesi” yapılacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçilere ödeme yapılacağını duyurdu. Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada Yağlık Ayçiçeği Desteği Ödemesi 622 milyon lira, Kütlü Pamuk Destek Ödemesi olarak da 2.4 milyar lira ödeneceği belirtildi.
Ödemelerin ise Ramazan Bayramı öncesinde yapılacağı duyuruldu.
Pamuk Üreticimize Müjde!— T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) May 16, 2019
Ramazan Bayramı’na kadar çiftçilerimize;
✅2,4 Milyar TL
“Kütlü Pamuk Desteği Ödemesi” yapıyoruz. pic.twitter.com/cjnqjiTKTo
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