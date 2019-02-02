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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
02.02.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

Çiftçiler patlıcandaki pahalılığın nedenini açıkladı

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Çiftçiler patlıcandaki pahalılığın nedenini açıkladı

Antalya'yı vuran hortum nedeniyle seraların zarar görmesinden dolayı ürün azlığı yaşandığı için patlıcan fiyatları yükseldi.

Antalya’da geçtiğimiz günlerde etkili olan hortum nedeni ile patlıcan seraları zarar gören çiftçiler, patlıcanın fiyatının pahalı olmasını ürün azlığına bağladı.
Antalya’da geçtiğimiz hafta etkili olan hortum Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesinde geçtiği yerlerde her şeyi parçalayarak havaya uçurdu. Hortum nedeni ile mahallede bulunan birçok patlıcan serası kullanılamaz hale geldi. Seranın içerisinde bulunan demirleri eğerek kıran hortum, maddi hasara yol açtı. Cam patlıcan seralarının ise camlarını kırdı. Saralarını tamir etmeye başlayan ve telef olan ürünleri toplayan çiftçiler son günlerde fiyatları büyük tartışma konusu olan patlıcanın fiyatlarının artmasının nedenini ürün azlığına bağladı.

"ŞU ANDA SEBZE YOK. OLMADIĞI İÇİN DE FİYATLAR ÇOK YÜKSEK"

Mahallede çiftçilik yapan Hakan Demirkaplan, patlıcan fiyatlarını eleştirenlere cevap vererek, “Patlıcan olmadığı için bu kadar pahalı. Burada üreticinin ya da aracının bir suçu yok. Ortalama 20-25 günde bir defa hasat yapıyoruz. Dönümünden bu süre zarfında 40-50 kilo patlıcan çıkıyor. Vatandaşlarımız 12 TL olmasını eleştiriyor. Şu anda sebze yok. Olmadığı için de fiyatlar çok yüksek. Keşke girdiler ucuz olsa da bizde 3 TL’ye satsak.” dedi.

“SERANIN KENAR BETONLARI OLMADIĞI İÇİN SİGORTAMIZI YAPMADILAR”

Hortumun saniyeler içerisinde mahalleye geldiğini aktaran Demirkaplan, “Geldiği ile seraların yerle bir olduğunu gördük. Ciddi anlamda mağdur olduk. Daha para kazanmaya başlamamıştık. Bu patlıcan serası bir ya da iki defa toplandı. Seramız yerle bir oldu. Daha önce sigorta yaptırmak istedik. Burada incelemelerde bulundular. Seranın kenar betonları olmadığı için sigortamızı yapmadılar. Biz eksiklerimizi tamamlayama razıyız. Bizim şu an dönüm maliyetimiz 15 bin TL. Zararımız ise dönüm başı 25-30 bin TL” dedi.

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